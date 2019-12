Scandalo da Maria De Filippi | ‘Vergogna | siamo usciti una volta e l’abbiamo fatto poi è

kontrokultura

(Di lunedì 2 dicembre 2019) La confessione di Armando su Valentina F. Qualche giorno fa durante la messa in onda del Trono over di Uomini e Donne, Armando Incarnato ha rivelato pubblicamente di avere passato una notte con Valentina Fabbri. Una situazione che non è stata raccontata alla redazione del dating show diDe. “Hai dormito con me … L'articolodaDe: ‘Vergogna,unapoi è scappata alle 5 del mattino…’ proviene da KontroKultura.

