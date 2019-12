Sardine | Fabio Fazio a Santori a Che tempo che fa | Avete idee politiche? | la

Fabio - Sara - Valentina e gli altri : «Ecco perché siamo diventati Sardine» : Le sardineLe sardineLe sardineLe sardineLe sardineLe sardineLe sardine«Non sono mai andato a una manifestazione, non sono mai stato legato a un partito e non sono il classico bolognese di sinistra. Sono andato a quella delle sardine perché penso che questo sia un periodo particolarmente buio per il paese e la manifestazione mi sembrava pacifica, civile e apartitica». Fabio ha 43 anni, è tornato da uno in Italia dove ha aperto una start up dopo ...