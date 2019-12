Santa Margherita Ligure | spunta un video porno sugli spazi informativi

ilgiornale

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Gabriele Laganà Immagini a luci rosse sono state diffuse su totem pubblicitari posizionati nel centro della città. Non si esclude l’ipotesi di un attacco hacker Incidente, attacco hacker o altro, al momento non si sa. Di certo, però, quello che è accaduto nel cuore di, nota località di vacanza in provincia di Genova, ha dell’incredibile.sono stati trasmessischermi dei toteme pubblicitari della località. È successo intorno alle 23:30 dello scorso sabato, quando due dispositivi con touchscreen hanno incominciato a trasmettere immaginitra lo stupore delle tante persone che passeggiavano in strada. La particolare notizia ha fatto rapidamente il giro della città arrivando sino all’orecchio del sindaco Paolo Donadoni che, insieme agli agenti della polizia locale, si è messo subito in azione andando di ...

