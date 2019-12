affaritaliani

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Al di là delle dichiarazioni roboanti e ottime per la diretta televisiva e via social - come il "si vergogni" rivolto a Giuseppe Conte con cui ha concluso il suo intervento a Palazzo Madama - il senso politico del discorso di Matteosul Mes è quello dire di far... Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani : Salvini tenta di far breccia nei 5S Mes, la Lega scommette sulla crisi - FMisfatto : RT @utini19: Dopo il golpe d'Agosto in cui fu vttima di se stesso Salvini, nel tentativo di far dimenticare il flop, si è messo di traverso… - PDarK77 : Ma chi ti dice ch'è Salvini a mentire e non Conte? Dalle ultime dichiarazioni di Tria è evidente che Conte ha fatto… -