Salvini attacca Fabio Fazio per la sua holding da 11 milioni all’anno | “morale agli

Che tempo che fa - Salvini attacca Fazio : 'Compagni milionari' - lui invita le Sardine : Continua ad essere viva la vena polemica di Matteo Salvini quando c'è da commentare analisi economiche che raccontano dei compensi di Fabio Fazio. Il leader della Lega, in merito all'inchiesta de Il Sole 24 Ore che riporta come il conduttore sarebbe anche socio della società che co-produce 'Che tempo che fa', ha usato parole sferzanti e metafore come "morale da sinistra ma il portafogli lo tiene saldamente a destra". E a rasserenare la ...

Mario Monti attacca gli italiani “Se credono ancora a una parola di Salvini sull’Europa - il problema sono gli italiani e non Salvini” : Le parole di Mario Monti alla trasmissione Otto e Mezzo condotta da Lilli Gruber desteranno non poche polemiche, in particolare farà molto discutere una frase detta dall’ex Presidente del Consiglio ora Senatore a Vita sugli italiani. L’ex Presidente del Consiglio ha pronunciato la seguente frase: “Se gli italiani credono ancora a una parola di Salvini sull’Europa, il problema sono gli italiani e non Salvini. Gli italiani ...

Fondo Salva-Stati - Salvini attacca Conte Il premier : «Lo querelo - rinunci a immunità» : Il leader della Lega sul Mes: «Sarebbe mortale per l'economia italiana». L'appello a Mattarella: «Faccia valere la Costituzione». Di Maio: «Il Mes si può migliorare». La Lega valuta un esposto, Conte: «Vada in Procura, io lo querelerò per calunnia»

Mes - Zingaretti attacca Salvini : “Lo approvò - ma ora diffonde falsità per danneggiare l’Italia” : Il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti accusa con forza il leader leghista Matteo Salvini: "La Lega vive alimentando paure. Quando era al Governo Salvini ha approvato la riforma del fondo salva stati. Ora, come al solito, diffondono teorie false per danneggiare l'Italia". Intanto arriva la notizia che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte riferirà alla Camera sul Mes per chiarimenti sulla questione.Continua a leggere

Mes - Salvini attacca Conte e chiede supporto a Mattarella : 'Trattato sarebbe mortale' : È un Matteo Salvini visibilmente determinato quello che ha condotto una conferenza stampa sul Mes. Nell'occasione ha manifestato quelle che sono tutte le sue perplessità sull'eventuale riforma del Fondo Salva Stati. Dal leader della Lega sono arrivate parole particolarmente dure nei confronti del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ma anche l'intenzione di rivolgersi a Mattarella affinché si trovi il modo di evitare che si possa mettere ...

Boschi : “Salvini mi attaccava in boxer - ma criticavano me per una foto in bikini” : Maria Elena Boschi in un'intervista al settimanale "Chi" torna a commentare la sua foto in bikini che aveva attirato diverse polemiche. "Non sono assolutamente pentita di aver risposto a chi mi attaccava con quel post in cui ero in costume insieme con delle amiche", ricorda l'ex ministra, e poi aggiunge: "Il fatto che nessuno abbia fatto polemica su Salvini che mi attaccava in boxer, ma solo su di me che ho risposto in bikini, la dice lunga su ...

Luigi Di Maio con i fedelissimi attacca il piano di Beppe Grillo : "Rischiamo la scissione verso Salvini" : Un momento politicamente drammatico, per Luigi Di Maio. Dramma acuito dall'incontro di sabato con Beppe Grillo in cui è stato, di fatto, commissariato. Commissariamento che ha provato a smentire il Blog delle Stelle, finendo così, paradossalmente, per confermare tutto il disappunto del capo politico

Che tempo che fa - Fabio Fazio ospita Carola Rackete e Matteo Salvini attacca : “Dovrebbe stare in galera e non in tv” : Questa sera Carola Rackete sarà per la prima volta in uno studio televisivo in Italia, ospite di Fabio Fazio in esclusiva a “Che tempo che fa” su Rai2. Con lei in studio ci saranno anche Giorgia Linardi, portavoce di Sea-Watch Italia, e Muhamad Diaoune, giovane senegalese e calciatore della Sant’Ambroeus F.C. di Milano, squadra di richiedenti asilo e rifugiati. La giovane capitana della Sea-Watch 3, che nel giugno scorso è ...

Sardine - Talamini Bisi : “Sì - sono razzista e me ne vanto”. Chi è il prof che attacca gli studenti anti-Salvini : “sono razzista“, è il titolo del meme. Campeggia sul tricolore, sotto l’immagine di un crocifisso e sopra una scritta più piccola: “Si, sono razzista. E me ne vanto” (“Sì” è scritto senza l’accento, cosa inusuale per un professore di italiano). “sono razzista perché amo l’Italia”, prosegue il testo, che conclude: “sono razzista perché do rispetto solo a chi rispetta me, il ...

Salvini attacca ancora Carola Rackete : “La speronatrice di navi militari dovrebbe stare in galera” : "Accolta con tutti gli onori, a spese degli italiani, una che dovrebbe stare in galera...Roba da matti. Lasciamo la tedesca speronatrice di navi militari alla sinistra e al governo clandestino. Noi stiamo con l'Italia e con Oriana, e non molliamo!": così Matteo Salvini si scaglia contro il ritorno della comandante Carola Rackete in Italia, dove sarà ospite alla trasmissione Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio.Continua a leggere

Mes : vertice a Palazzo Chigi - Salvini attacca il premier Conte : vertice sul Mes, il fondo europeo salva Stati, stamane a Palazzo Chigi. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha presieduto la riunione alla quale hanno preso parte anche i ministri Luigi Di Maio, Enzo Amendola, Roberto Gualtieri, Federico D'Incà e Luigi Marattin in rappresentanza di Italia Viva. A rappresentare il PD, il ministro Dario Franceschini, mentre per Leu è arrivato a Palazzo Chigi Stefano Fassina. La maggioranza di governo ...

Mes - Matteo Salvini attacca Giuseppe Conte : "Se cede sarebbe alto tradimento - che viene punito col carcere" : Pesantissimo attacco di Matteo Salvini a Giuseppe Conte: "Il Mes è un trattato che rischia di far saltare i risparmi degli italiani, è un modo di fare terrorismo, sarebbe un trattato folle, un organismo privato decide di quanto tagliare i fondi delle banche per salvare le banche tedesche", sbotta il

Conte attacca Salvini : "Sul Mes sovranismo da operetta" : Uno pretende che "l'opposizione sia seria e credibile altrimenti fa solo sovranismo da operetta", l'altro gli dà del "bugiardo" o, in subordine, dello "smemorato". L'ennesimo duello tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il leader della Lega, Matteo Salvini si rinnova sul tema del Mes, il meccanismo europeo di stabilità che il Carroccio Contesta e sul quale il Movimento 5 stelle vuole chiarimenti. L'affondo di Conte ...

Roberto Saviano usa Silvia Romano per attaccare Matteo Salvini : "Non li aiutava a casa loro?" : Roberto Saviano non perde occasione per attaccare Matteo Salvini. Mister Gomorra si attacca a tutto, da ultimo anche al caso di Silvia Romano, sequestrata in Kenya, della quale si hanno pochissime notizie, l'ultima, confortante, è che sarebbe viva, forse ferita. "Esattamente un anno fa Silvia Romano