Salva-Stati | Conte tenta il compromesso | si tratta con l' Ue sul pacchetto

Titoli e aperture : la trattativa tra l'Italia e l'Ue sul fondo Salva-Stati raccontata dai quotidiani in edicola : Alla fine il governo tratterà con l'Europa sul salva-Stati, il meccanismo nato come fondo finanziario per la stabilità economica dell'eurozona. La riunione tra esecutivo e maggioranza è stata caratterizzata da tensioni tra i giallorossi. Con i renziani che non hanno disertato il summit. In ogni caso il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri avrà il mandato di cercare una mediazione con Bruxelles in modo da poter evitare scossoni al ...

Salva-Stati - passa la linea Conte-Gualtieri : “In Europa la riforma si discute insieme all’unione bancaria. E decide il Parlamento” : Un incontro di limature, di ricerca dei giusti pesi e contrappesi quello a Palazzo Chigi tra le forze di governo sul Mes, il meccanismo europeo di stabilità, detto anche Fondo Salva-Stati. Al meeting di domenica sera, conclusosi intorno a mezzanotte, erano presenti, oltre al premier Giuseppe Conte, il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, i capi delegazione dei partiti, Di Maio (M5s), Franceschini (Pd) e Speranza (Leu), oltre ai ministri ...

Fondo Salva-Stati - Italia Viva diserta il vertice a Palazzo Chigi. La strategia di Conte e Gualtieri per il rinvio : È un incontro di limature, di ricerca dei giusti pesi e contrappesi quello a Palazzo Chigi tra le forze di governo sul Mes. Al meeting sono presenti, oltre al premier Giuseppe Conte, il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, il titolare della Farnesina e capo delegazione del M5s, Luigi Di Maio, il ministro della Cultura e capo delegazione del Pd, Dario Franceschini, e il ministro della Sanità e capo delegazione di Leu, Roberto Speranza. ...

Fondo Salva-Stati - vertice di maggioranza a Palazzo Chigi. Assente Italia Viva - Renzi : “Non abbiamo di che litigare - se la vedano loro” : A Palazzo Chigi ha preso il via il vertice di maggioranza sul Mes. All’incontro sono presenti, oltre al premier Giuseppe Conte, il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, il titolare della Farnesina e capo delegazione del M5s, Luigi Di Maio, il ministro della Cultura e capo delegazione del Pd, Dario Franceschini, e il ministro della Sanità e capo delegazione di Leu, Roberto Speranza. Presente anche il ministro per lo Sviluppo Economico, ...

Salva-Stati - maggioranza divisa : attesa per Conte-Salvini in aula. Questa sera il vertice di maggioranza : Tutti si aspettano un bis della seduta del 20 agosto: un nuovo redde rationem tra Giuseppe Conte e Matteo Salvini, che domani in Senato riferirà sul Mes. Conte dirà la sua in difesa...

Salva-Stati - tensione nel governo : questa sera il vertice di maggioranza : Si svolgerà in serata, tra le otto e le nove a Palazzo Chigi il vertice di maggioranza sulla questione del fondo salva Stati con il premier Giuseppe Conte. L'incontro si tiene alla vigilia...

Salva Stati e prescrizione - scontro Pd-M5s. Conte convoca per questa sera un vertice : Sale ancora la tensione tra Pd e M5s, lo scontro sul Mes e sulla prescrizione arriva a livelli di guardia e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte convoca per questa sera un vertice di maggioranza a palazzo Chigi. Per tutta la giornata democratici e 5 stelle si sono rimpallati critiche e ultimatum. Il leader M5s nega di avere intenzione di far cadere il governo, come riportato da alcuni giornali, ma avverte: "Non possiamo pensare di firmare ...

Vittorio Feltri - verità brutale : "L'Unione europea non Salva gli Stati : li uccide" : Immagino che la gente comune come me non sappia neppure cosa sia il Mes che ha scatenato una polemica politica con pochi precedenti. Mes significa Meccanismo europeo di stabilità. Il cui scopo, in teoria, sarebbe quello di prestare soldi ai Paesi membri in difficoltà. Si dà però il caso che gli aiut

Fondo Salva-Stati - Di Maio : “È bene che ci sia una riflessione”. Delrio : “Critiche legittime - ma non portino a una crisi di credibilità” : In attesa che lunedì il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, riferisca in Parlamento la polemica sul Fondo salva-Stati (MeS, meccanismo economico di salvaguardia) non si placa. Luigi Di Maio, capo politico del M5s, pensa ancora a un rinvio. “L’Italia non può pensare di firmare al buio. È bene che ci sia una riflessione – dice rispondendo a una domanda dei giornalisti presenti al Villaggio contadino di Natale allestito a ...

Salva-Stati - l?ultimatum di Di Maio a Conte e Mef : «No alla firma - serve un rinvio» : «Vogliamo salvare il governo». Luigi Di Maio la mette giù in maniera positiva, ma sul Mes, il Fondo Salva Stati, è inamovibile: «Così com?è, i...

Di Maio minaccia la crisi di governo : l’esecutivo cadrà senza rinvio sul fondo Salva Stati : Domani vertice a Palazzo Chigi, sul tavolo un documento dei 5 Stelle . Il ministro degli Esteri: «Il nostro sistema bancario rischia il fallimento, c’è un meccanismo folle »

Salva-Stati - Conte al contrattacco : "Salvini presenti l’esposto in Procura - io lo querelo per calunnia" : Il premier Giuseppe Conte ai ferri corti con Matteo Salvini. Dopo che il leader della Lega ha annunciato l’intenzione di presentare un esposto contro il presidente del Consiglio per la questione del Mes (il fondo Salva-Stati europeo) accusandolo di aver barattato con Bruxelles gli interessi del Paese per ottenere maggiore flessibilità, Conte risponde per le rime. Mes, Salvini ...