Salerno | oggi parte il Piano Triennale manutenzione delle strade regionali

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– Inizianoi lavori del “dei servizi per la” di cui alla DGR n. 304 del 15.5.2018, Primo lotto, che riguarda cioè i territori dell’Agro Nocerino Sarnese, Costiera Amalfitana, Valle dell’Irno, Piana del Sele e Monti Picentini. Il Servizio di cui trattasi, che afferisce ad un primo lotto per la Provincia di, è stato aggiudicato al R.T.I. “GR-RVR”, di cui GR Costruzioni S.r.l. (mandataria), e R.V.R. Costruzioni & Consulting – Società Cooperativa (mandante), con sede del R.T.I. in Palomonte (SA) (84020) Loc. Sperlonga n. 29, per importo totale di € 5.446.484 di cui € 140.788,00 per oneri della sicurezza. “Viene avviato– afferma il Presidente della Provincia di, Michele Strianese – il servizio per laintegrata della rete stradale ...

