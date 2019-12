Rugby | da Mbandà a Violi | i migliori azzurri del weekend

“Vattene negro di m…” - e il nazionale italiano di Rugby Mbandà denuncia : Lui è il figlio di un medico congolese e di una donna di un piccolo paese del beneventano, ed è il flanker della nazionale di rugby. Si chiama Maxime Mbandà, ma per un “coraggioso” razzista è un “negro di merda”. E lui che nella vita fa il campione di uno sport che non ammette resa incondizionata, stavolta reagisce e denuncia. In una giornata in cui il tema razzismo è in prima pagina per l’addio all’Italia ...