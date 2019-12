“Roma vince ancora” | assegnati alla Capitale i Campionati Europei 2022 di nuoto

sportfair

(Di lunedì 2 dicembre 2019) La Len ha assegnato a Roma l’opportunità di ospitare glidi: battute Monaco di Baviera e Kazan Festa grande nella! Una nota ufficiale della Ligue Europeenne de Nation (Len) ha confermato l’assegnazionecittà di Roma della 36ª edizione deididi fondo, tuffi, tuffi dalle grendi altezze esincronizzato. Gli eventi si svolgeranno dall’11 al 21 agosto. Determinante, nel superare le candidature di Monaco di Baviera e Kazan, è stata la presentazione del dossier avvenuta a Dublino il 12 ottobre scorso, nella quale la solidità del progetto presentato dcittà di Roma ha convinto la delegazione della Len. “Roma ancora una volta: ospiterà glididel. È una gran bella notizia per la città e l’Italia. Roma si conferma protagonista internazionale dello ...

