Roma | Spelacchio torna in piazza Venezia per il Natale 2019 FOTO

Roma - è arrivato “Spelacchio” : al via l’allestimento dell’albero di Natale di Piazza Venezia [FOTO] : E’ arrivato l’albero di Natale di Piazza Venezia a Roma: è in corso l’allestimento da parte degli operai. L’annuncio era stato dato ieri dal sindaco Raggi, che su Twitter scriveva: “Spelacchio sta tornando!!!” È partito in direzione @Roma. Spelacchio sta tornando!!! #8dicembre #Natale #Roma https://t.co/wnciZSnqTP — Virginia Raggi (@virginiaraggi) December 1, 2019 L'articolo Roma, è arrivato ...

Natale - Raggi : “Spelacchio” partito in direzione Roma : “Spelacchio” è in viaggio verso Roma: è partito dalla zona di Varese e sta viaggiando su strada a bordo di un mezzo pesante con su scritto “Spelacchio is coming to town“, con i loghi di Roma Capitale e Netflix. Il sindaco di Roma Virginia Raggi ha scritto sui social: “E’ partito in direzione Roma. Spelacchio sta tornando!!! #8dicembre #Natale #Roma“. L’abete verrà montato in piazza Venezia dove è ...