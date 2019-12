Roma | bomba d' acqua | metro A allagata e strade sommerse

Matteo Salvini vede il trionfo in Emilia Romagna - la bomba dalle Coop rosse su Lega - Pd e "sardine" : Adesso Matteo Salvini vede davvero il trionfo in Emilia Romagna. L'intervista di Claudio Levorato, presidente del colosso Rekeep, ex ManutenCoop, al Resto del Carlino è tanto significativa quanto preoccupante per la sinistra: il massimo rappresentante delle cosiddette Coop rosse, infatti, afferma a