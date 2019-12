anteprima24

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoMugnano del Cardinale (Av) – Nella serata di ieri, a Mugnano del Cardinale, un 47enne del posto è stato trovatoin, in stato di incoscienza e con. Sul posto oltre ai Carabinieri della Compagnia di Baiano, è intervenuto personale medico del 118 che hal’all’ospedale “” di Avellino dove è stato ricoverato con prognosi riservata. Indagini in corso. L'articoloine con ilalproviene da Anteprima24.it.

anteprima24 : ** Riverso in strada e con il volto tumefatto: uomo trasportato al Moscati ** - Retesei : 47enne trovato riverso in strada, in stato di incoscienza e con volto tumefatto. -