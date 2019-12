Rione Libertà | rapina in una sala scommesse | bottino di 2 500 euro

Maltempo Benevento : paura al Rione Libertà - grosso albero cade su auto in sosta : paura nella serata di ieri a Benevento, nel Rione Libertà: un grosso albero è stato sradicato dal forte vento ed è crollato su alcune vetture parcheggiate. Tre le auto danneggiate, ma fortunatamente non si registrano feriti Sul posto i vigili del fuoco del Comando Provinciale per mettere in sicurezza l’area. L'articolo Maltempo Benevento: paura al Rione Libertà, grosso albero cade su auto in sosta sembra essere il primo su Meteo Web.