Riforma della prescrizione | il no delle destre ce lo possiamo pure aspettare Ma il Pd?

Governo diviso sulla Riforma della prescrizione : A un mese dall'entrata in vigore delle nuove norme sulla prescrizione, è scontro tra Pd e M5s sulla riforma Bonafede. Con i magistrati che avvertono: senza interventi organici e strutturali "produrrà squilibri". E i riflettori si spostano sull'Aula di Montecitorio che lunedì sarà chiamata a votare la richiesta di esame con urgenza della proposta di legge di Forza Italia che mira a stoppare l'attuazione delle nuove norme, abrogando la legge ...

Gino Paoli e la Riforma della prescrizione : La riforma della giustizia che sospende la prescrizione dopo il primo grado di giudizio è una delle misure votate dal governo gialloverde durante i 14 mesi in carica. Entrerà in vigore il primo gennaio 2020, nonostante le forti critiche indirizzate alla riforma Bonafede da alcuni dei soggetti che so

L'Anm a Bonafede : "La Riforma della prescrizione - da sola - genera squilibri" : Senza modifiche complessive del sistema, la riforma della prescrizione rischia di portare squilibri. È il messaggio che arriva dall’Anm, in congresso a Genova, al ministro Bonafede. Il presidente del sindacato delle toghe, Luca Poniz, ha spiegato che lo stop alla prescrizione dopo il primo grado di giudizio, “rischia di produrre squilibri complessivi che sarebbe però errato, secondo noi, attribuire alla riforma in ...

Guido Alpa boccia l'allievo Conte sulla Riforma della prescrizione. Perché non è d'accordo : sulla riforma della prescrizione nei processi penali, che sta causando forti attriti tra Pd e Movimento 5 stelle, si è espresso il giurista e accademico Guido Alpa, maestro di Giuseppe Conte, con il quale condivideva uno studio legale (un rapporto che ha dato adito a numerosi sospetti, per different

Perché da garantista sono favorevole alla Riforma della prescrizione : In poche parole. Il Pm agisce nell’interesse pubblico di assicurare la punizione dei colpevoli (e l’assoluzione degli innocenti). Persegue un interesse generale di giustizia sostanziale, che significa anche assolvere l’innocente; ed è il motivo per cui sono contrario alla separazione delle carriere che trasformerebbe il Pm, più ancora di quanto sta avvenendo sotto la pressione in specie dei media, in ...

Fondo salva-Stati - i pro e i contro della Riforma e la trattativa possibile : “Chiediamo impegni sull’assicurazione europea sui depositi” : Dietro le polemiche politiche sulla riforma del Meccanismo europeo di stabilità c’è la sostanza di un trattato che secondo tutti gli osservatori presenta qualche rischio per l’Italia. Ma in cui, perlomeno, non è passata la ristrutturazione automatica e preventiva del debito dei Paesi che chiedono assistenza, punto su cui i governi del Nord Europa avevano invece insistito. Per Angelo Baglioni, docente di Economia politica alla ...

Conte : giusto che Riforma della prescrizione sia in vigore a gennaio : La norma sulla prescrizione per me e' giusto che ci sia. Lo ha detto il Premier Giuseppe Conti a margine dell'evento ACI a Roma

Prescrizione - il Pd insiste sulla richiesta di rinvio della Riforma : “Da Bonafede garanzie non soddisfacenti” : L’appello del berlusconiano Enrico Costa per bloccare l’entrata in vigore della norma sulla Prescrizione, non è caduto nel vuoto. Il Pd, tra i partiti evocati dall’autore della legge che potrebbe cancellare con un rapido colpo di penna la riforma del Guardasigilli, ha risposto con una nota che le rassicurazioni del ministro della Giustizia “non sono soddisfacenti”. I dem insistono compatti sulla richiesta di rinvio ...

Giuseppe Conte col M5s contro il Pd : "Giusta la Riforma della Giustizia - approvarla subito" : Anche Giuseppe Conte si iscrive a "Forza Manette", il partito manettaro italiano capeggiato dal M5s. Si parla delle norme sulla prescrizione: in 48 ore, infatti, i grillini forzano la mano sulla Giustizia, nonostante la contrarietà del Pd al pacchetto di novità. In prima linea, ovviamente, Luigi Di

In Georgia ci sono stati scontri tra la polizia e i manifestanti che chiedevano la Riforma della legge elettorale : Oggi davanti alla sede del parlamento Georgiano a Tbilisi, capitale della Georgia, ci sono stati scontri tra manifestanti e la polizia, che ha usato cannoni ad acqua e gas lacrimogeno. I manifestanti stavano cercando di impedire ai politici di entrare

Fondo salva-Stati - Salvini insiste : “Conte ha preso impegni in cambio di flessibilità?”. M5s prepara documento su “criticità” della Riforma : “Borghi ha detto alla Reuters che Salvini prima riteneva il tema del Mes troppo tecnico per coinvolgere gli elettori, ma ha deciso che adesso è il momento giusto“. Verso la fine di una nuova giornata di polemiche politiche contro la riforma del Meccanismo europeo di stabilità, una cronaca dell’agenzia di stampa Reuters dà l’interpretazione autentica sull’origine dell’offensiva lanciata dieci giorni fa dal ...

Riforma della giustizia - ancora nessun accordo fra M5S e Pd sul processo penale : "Via libera alla Riforma del processo civile che andrà in Consiglio dei ministri probabilmente già la prossima settimana": queste le parole del ministro della giustizia, Alfonso Bonafede, al termine del vertice a palazzo Chigi. Sulla Riforma del processo penale, però, ancora nessun accordo: tuttavia, Bonafede ha comunque messo in gioco due proposte affinché si arrivi a un compromesso tra Movimento Cinque Stelle e Partito democratico sulla ...

Sondaggi politici - Ius Culturae : due italiani su tre favorevoli alla Riforma della cittadinanza : Un ricerca dell'Istituto Demos mostra che una riforma dello Ius Culturae troverebbe largo consenso tra i cittadini italiani. "Sono favorevoli oltre i due terzi dei cittadini e 7 su 10 fra i più giovani e gli anziani. Ci sarebbero, dunque, le premesse per approvare la riforma", ha commentato il sociologo Ilvo Diamanti.Continua a leggere

I paletti che ancora frenano la Riforma della giustizia : Una riunione della maggioranza con il ministro Bonafede era stata convocata giovedì scorso, poi l'incontro è stato rinviato. Ma il lavoro per cercare un'intesa sulla riforma della giustizia e sulla prescrizione continua, anche se le posizioni restano distanti. Cinque giorni fa il Partito democratico, secondo quanto si apprende, ha inviato al Guardasigilli in via informale una serie di proposte per accompagnare la riforma della ...