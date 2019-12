Riaperta l’A6 Torino-Savona | frana sotto controllo

tg24.sky

(Di lunedì 2 dicembre 2019) È stataquesta mattina sulla carreggiata sud a doppio senso di marcia la autostradanella tratta tra Altare e il bivio per la A10. Era stata chiusa in via precauzionale ieri, poco prima delle 16, per i segnali di allarme giunti dai sensori posti sulla, per valutare ogni minimo movimento. Conclusi i controlli, la circolazione è ripresa verso le 5.30. La riapertura e la nuova chiusura Il tratto, già bloccato una settimana fa dopo il crollo di una porzione di circa trenta metri di viadotto (LE FOTO - IL VIDEO), era stato aperto per un paio di giorni e poi richiuso nel pomeriggio di domenica dopo l’allarme lanciato dai sensori dellain località Madonna del Monte verso Altare. Il monitoraggio con i sensori In base al pianoscritto in Prefettura, se il monitoraggio dellada parte della protezione civile evidenzia il superamento di alcune ...

