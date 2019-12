Report | stasera su Rai3 il latte straniero in Italia | i monopattini elettrici e il

movieplayer

(Di lunedì 2 dicembre 2019)tornasualle 21:20 con la settima puntata in cui Ranucci e i suoi collaboratori si occuperanno dinei prodottini,, bicarbonato di sodio.tornasu Rai 3 alle 21:20 con la settima puntata della nuova stagione, una delle più seguite fino a questo momento per via dei temi, anche legati a personalità politiche come Matteo Salvini e Giorgia Meloni, fin qui affrontati da Sigfrido Ranucci e dal suo staff. Continua l'inchiestaversato, in cuitornerà sulla lista segreta delle aziende che acquistano, andando a vedere da vicino come hanno reagito aziende produttrici di formaggio e allevatori. Nel servizio dal titolo Alla faccia del bicarbonato di sodio: nel solo 2017, l'industria chimica inha scaricato in mare ...

