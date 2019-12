Regionali | Fratelli d’Italia brucia i tempi | “Matera e Pedicini i candidati nel Sannio”

anteprima24

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minuti. In un quadro politico segnato da incognite e interrogativi, il partito della Meloni anticipa tutti e ufficializza le sue due candidature sannite in vista delle prossime elezioni. A comporre l’accoppiata saranno due amministratori locali: Domenico Matera, sindaco di Bucciano e Francesca, consigliere comunale d’opposizione (era nella maggioranza Pepe) a San Giorgio del Sannio. Ad accompagnarne la discesa in campo, con una conferenza stampa partecipata pure da altri amministratori del Beneventano, sono i vertici provinciali,e nazionali del partito. “La decisione ha coinvolto sia l’esecutivo territoriale che altri livelli di governo del partito. L’unica scelta che ho determinato in solitudine è stata quella relativa alla mia candidatura. Dopo una riflessione di trenta secondi ho detto no” – spiega ...

