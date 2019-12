Rc auto | ora è «familiare» Si paga il premio più basso anche per le moto Le misure

L’isterismo da autonomia - nel 2019 - è ancora comprensibile? Riflessioni fra Pixel 4 e Razr – Editoriale : Il panorama tecnologico è progredito parecchio negli ultimi anni, ma una problematica sembra irrisolta: è davvero così? L'articolo L’isterismo da autonomia, nel 2019, è ancora comprensibile? Riflessioni fra Pixel 4 e Razr – Editoriale proviene da TuttoAndroid.

Il testo del ministro Boccia sull'autonomia spacca la maggioranza : All'indomani del via libera dei governatori, la maggioranza si divide sul testo sull'autonomia differenziata presentato da Francesco Boccia alla conferenza Stato-Regioni. Da un lato, il Pd difende la 'faticosa' intesa raggiunta dal ministro dem per gli Affari regionali, mentre, dall'altro, il Movimento 5 stelle e Italia viva frenano criticando, in particolar modo, la proposta di Boccia di accogliere l'intesa in un emendamento alla legge di ...

Genova. A fuoco auto in uso al console onorario della Turchia : Giallo a Genova. Un’auto in uso al console onorario della Turchia è andata a fuoco. La procura ligure ha aperto

**autonomia : Iv - ‘prima vogliamo vedere testi - per noi ancora ignoti’** : Roma, 29 nov. (Adnkronos) – “Sull’autonomia differenziata prima di esprimere un’opinione vogliamo vedere i testi, per noi ancora ignoti. Sicuramente il tema non potrà essere affrontato in legge di bilancio ma va ben approfondito. Inoltre per Italia Viva è indispensabile prevedere un pieno coinvolgimento del Parlamento”. Lo scrive in una nota il capogruppo di Italia VIva in Senato, Davide Faraone.L'articolo ...

autonomia : Carfagna - ‘non sia medaglietta da campagna elettorale’ : Roma, 29 nov. (Adnkronos) – ‘L’Autonomia non può essere una medaglietta da appendersi al petto per farsene vanto in campagna elettorale. Sulla legge quadro proposta dal ministro Boccia serve una riflessione approfondita, condotta in Parlamento, senza strozzature e improvvisazioni”. Lo afferma Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia. ‘La direzione indicata nel testo -aggiunge- può ...

auto - quella di proprietà è ancora importante. Ma in futuro lo sarà sempre meno : Un mondo sempre più on demand e “ad altezza di click”, anche per quanto riguarda i trasporti: per un futuro non troppo di là da venire, sembrano queste le aspettative dei consumatori di 16 Paesi tra Europa e Asia, emerse dal report “The Road Ahead: the future of mobility report” di Avis Budget Group. Un addio all’Automobile quindi? Non proprio, forse però al concetto di proprietà sì. Sta di fatto che, oggi, per la stragrande maggioranza ...

autostrade - ora Atlantia vuole autoridursi le tariffe. Dopo averle gonfiate a dismisura negli anni : La proposta di Atlantia (che controlla Autostrade per l’Italia-Aspi), resa nota in questi giorni, di ridurre i pedaggi delle Autostrade gestite dalla società del 5 per cento all’anno nell’arco di tutta la durata della concessione, che scade nel 2038, è quella che tra le persone normali che non frequentano i palazzi della politica e della finanza si chiama “carità pelosa”: un aiuto che si dà in vista soltanto di un proprio utile ...

autonomia - tutte le Regioni dicono sì alla legge quadro. Boccia : “Ora il testo passa in CdM” : Il ministro per gli Affari regionali: "Il testo andrà in consiglio dei ministri. Ora c'è una cintura di sicurezza per il Sud". Soddisfatto il governatore del Veneto, Luca Zaia: "Abbiamo dato un primo assenso a un testo che deve avere alcuni aggiustamenti. Oltre alla cornice della legge quadro, noi come Regione siamo interessati alla firma dell'intesa".Continua a leggere

autonomia - sì di tutte le Regioni alla legge quadro. Boccia : “Ora in consiglio dei ministri. Il sud ha una cintura di sicurezza” : Via libera di tutti i governatori al testo sull’Autonomia regionale presentato dal ministro per gli affari regionali Francesco Boccia alla conferenza Stato-Regioni. “Ora il sud ha una cintura di sicurezza, tutte le Regioni accettano di sedersi al tavolo. Il testo andrà in consiglio dei ministri, poi al Parlamento che resta sovrano”, ha detto Boccia. “Usciamo tutti rinfrancati, è una riforma di tutti, non ha un colore ...

autostrade - Grillo contro i Benetton : “Concessione fu favore senza eguali - è ora di cambiare” : Beppe Grillo va all'attacco dei Benetton e chiede la revoca delle concessioni autostradali per il gruppo da loro guidato. Il co-fondatore del M5s rilancia un post pubblicato sul blog delle stelle per parlare delle concessioni ottenute dai Benetton “più di 20 anni fa a condizioni di favore senza eguali. È tempo di cambiare”.Continua a leggere

Pantelleria : messe a dimora complessivamente 1500 piantine autoctone : Si conclude oggi il progetto “10.000 Alberi per Pantelleria: per non dimenticare l’incendio 2016” con la messa a dimora delle ultime 1.250 piante a Montagna Grande. A queste si aggiungono 250 piante già messe a dimora a Kuddie Rosse nel marzo del 2018. Quella di Pantelleria è stata la campagna di crowdfunding in ambito ambientale che ha registrato il maggior successo in Italia, con oltre 200 donatori tra cui importanti aziende nazionali. Grazie ...

Il cantautorato femminile è davvero una fucina di talenti - liberi di sperimentare senza confini : Un albero che cade fa molto più rumore di un albero che cresce. Se un albero cade in mezzo a una foresta, dove nessuno può sentirne il rumore, fa ugualmente rumore? Che cazzo ce ne frega degli alberi, direbbe Jovanotti, invitandoci a passare oltre e pensando già al suo imminente duetto con Tiziano Ferro e al suo album di cover dedicate alla Luna in uscita tra un mesetto, a sorpresa. Per una volta gli diamo ragione. Il fatto è che David Byrne, ...