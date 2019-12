“Raccontarsi per conoscersi” | tre giorni di eventi per sensibilizzare al volontariato

anteprima24

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Tempo di lettura: 4 minutiCalvanico (Sa) – La ricerca scientifica per donare una speranza. Per continuare a sognare e non arrendersi. Anche Calvanico si colora di rosso per la campagna di sensibilizzazione a favore dell’AIL – Associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma Onlus. #MaiPiùSogniSpezzati è il cartellone deglipromosso dai volontari di Calvanico in sinergia con la sezione Ail di Salerno “Marco Tulimieri Onlus”, in occasione della campagna nazionale “Stelle di Natale 2019 – Ogni Malato di Leucemia ha la sua Buona Stella”: tredi, dal 6 all’8 dicembre, peralla solidarietà e alAil, ma soprattutto per informare sulle malattie del sangue, tra momenti di workshop con medici ed esperti e spettacoli di beneficenza. “Perché ci sono storie che meritano di essere ...

