Putin e Xi lanciano Forza della Siberia | il primo gasdotto tra Russia e Cina

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Il presidente russo Vladimire l’omologo cinese Xi Jinping, in video collegamento rispettivamente da Sochi e da Pechino, hanno tenuto a battesimo il lancio del’, costruito da Gazprom, che fornirà alla, a regime, 38 miliardi di metri cubi di gas all’anno. Il contratto fu firmato nel 2014 sull’ondacrisi ucraina e del grande gelo frae Occidente.“Il rapporto energetico fraraggiunge un altro livello”, ha dettodando il via alle forniture.Il, lungo 3 mila chilometri, trasporterà il gas dai centri di produzione di Irkutsk e Yakutia ai consumatori dell’Estremo Oriente russo e quindi in, attraverso la rotta orientale. Il prezzo di fornitura del gas è uno dei segreti di Stato più inaccessibilidima, stando a ...

