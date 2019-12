repubblica

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Il piano prevede sette nuovi impianti (che si aggiungeranno ai sette esistenti) e di tre strutture di selezione per carta, plastica e vetro

repubblica : RT @rep_ambiente: Puglia, rivoluzione per i rifiuti: nasce una nuova società pubblica che gestirà gli impianti di smaltimento - cronaca_news : Puglia, rivoluzione per i rifiuti: nasce una nuova società pubblica che gestirà gli impianti di smaltimento… - ioloraccolgo : Puglia, rivoluzione per i rifiuti: nasce una nuova società pubblica che gestirà gli impianti di smaltimento -