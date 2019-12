Pronto Soccorso | 24enne si scaglia contro Carabinieri

Bimbo di 19 mesi in Pronto Soccorso in stato di incoscienza : intossicato da hashish : Ieri pomeriggio una 25enne si è recata al pronto soccorso dell’ospedale San Camillo di Roma con il suo bambino di appena 19 mesi in stato di incoscienza: al piccolo è stata riscontrata un’intossicazione da hashish. Sul posto sono intervenuti i poliziotti dei commissariati Monteverde, Colombo e Montemario: sono stati arrestati per detenzione di droga ai fini di spaccio i fratelli della mamma, di 26 anni il primo e minorenne ...

Sanità. Corrotti (Lega) : “Inefficace Zingaretti su sovraffollamento nei Pronto Soccorso” : “Il sovraffollamento dei Pronto Soccorso non si risolve con politiche di precariato. La sanità regionale dimostra ancora una volta di essere del tutto inefficace e priva di ogni visione a lungo termine, metodo questo che si è da sempre caricato sulle spalle dei lavoratori e degli utenti. La carenza cronica di personale dedicato all’assistenza, denunciato anche dal NurSind, non si può pensare di risolverlo senza un percorso di stabilizzazione del ...

Francesco Chiofalo di corsa al Pronto Soccorso : le labbra si sono gonfiate : Il periodo d’oro di Francesco Chiofalo ha avuto un piccolo stop. Dopo la felicità per essere tornato insieme ad Antonella Fiordelisi, un contrattempo ha guastato la serenità dell’ex concorrente di Temptation Island. Dopo una cena a Roma le sue labbra cominciano a gonfiarsi paurosamente: “Guardate che mi è successo alle labbra, guardate le mie labbra, sto andando al pronto soccorso non so che mi è successo, mi sono gonfiato ...

Francesco Chiofalo ha il viso gonfio e va al Pronto Soccorso - : Serena Granato In una serie di Instagram story, condivise nella serata tra il 28 e il 29 novembre, Francesco Chiofalo ha confidato ai fan di avere il viso tumefatto Oggi è molto seguito sui social, perché ricordato per la sua partecipazione a Temptation island nel ruolo di fidanzato, in coppia con Selvaggia Roma, e per aver preso parte a Temptation Island vip nel ruolo di tentatore. Francesco Chiofalo, nelle ultime ore, è tornato a ...

Emilio Fede - l’ex direttore del Tg4 trasportato al Pronto Soccorso del San Raffaele di Milano : L’ex direttore del Tg4 Emilio Fede è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Raffaele di Milano. Il giornalista, 88 anni, ha avuto bisogno delle cure dei sanitari in seguito a una caduta. Fede, a quanto si apprende, è sotto osservazione da parte dei medici. Il ricovero è stato anticipato dall’account Twitter Il Biscione, considerato un “insider” dell’azienda. “È stato ricoverato ...

Napoli - i tempi di attesa ai Pronto Soccorso richiedono misure urgenti. Avrei una proposta : L’efficienza e la sicurezza degli operatori dei pronto soccorso all’interno della città di Napoli è diventato oggi uno dei maggiori e più urgenti problemi di sanità pubblica della città nel terzo millennio. Occorre immediatamente attuare degli interventi straordinari per rendere i nostri pronto soccorso più efficienti, soprattutto nella riduzione dei tempi di attesa dei codici verdi e gialli definiti tali dal Triage di accesso. Sono ormai ...

Livorno - aggredisce guardia giurata al Pronto Soccorso - denunciato marocchino : L'episodio si è verificato alle 4 di notte dentro il pronto soccorso di Livorno. La guardia giurata era intervenuta per allontanare l'uomo, che aveva cominciato a inveire contro gli operatori aggressione extracomunitario Raffaello Binelli ?Url ...

Fiumicino - Adr : al Pronto Soccorso illuminazione battericida Biovitae : Roma – L’aeroporto Leonardo da Vinci e’ il primo scalo al mondo ad aver installato presso il proprio pronto soccorso (sala accettazione, sala visita medica emergenza con tavolo operatorio, sala report visita, sala degenza pazienti) i dispositivi di illuminazione battericidi Biovitae, in grado di ridurre i rischi di infezioni per operatori e passeggeri e limitare i fenomeni di antibiotico-resistenza. Biovitae e’ ...

Ciacciarelli : ad Anagni necessario Pronto Soccorso - inutili Pat e Ambufest : Roma – “Si rende sempre piu’ necessario un intervento volto a potenziare l’offerta del territorio provinciale ed a sollevare il pronto soccorso di Frosinone dall’eccessivo numero di richieste attraverso il potenziamento della struttura Anagnina. L’unica soluzione e’ questa. Pat ed Ambufest sono oltre che lo specchio di una politica sanitaria fallimentare un enorme spreco di soldi pubblici, lo ...