Prima l’imbarazzo | poi la confessione Talisa di Amici è innamoratissima del ballerino

caffeinamagazine

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Giornata molto bella ed entusiasmante per una delle concorrenti di ‘’. Nel daytime Lorella Boccia ha annunciato alla ballerinache avrebbe ricevuto una fantastica sorpresa. Ma nessuno si sarebbe mai aspettato l’ingresso proprio di quella persona. In molti infatti avevano pensato ad un incontro privato con un familiare stretto, invece no. Ad incontrare la ragazza è stato ilprofessionista Umberto Gaudino, molto apprezzato da lei non per le sue pur ottime doti professionali, ma soprattutto per quelle fisiche. Non è mai riuscita a nascondere infatti il suo interesse nei suoi confronti ed ora dovrà preparare proprio con lui una coreografia che si preannuncia molto scoppiettante. (Continua dopo la foto)ha subito manifestato tutto il suo imbarazzo e Gaudino le ha confermato che dovranno lavorare insieme. “Non mi aspettavo che arrivassi ...

privietmar : perché la prima volta che ci siamo visti vabbe era chiaro non ci poteva essere il bacio visto l’imbarazzo e la pres… - aliberti_p : @lascialfari @GioP88 @riotta @matteorenzi @ItaliaViva Per me è assurdo che si contesti in modo fuorviante ed incomp… - Falla_Girare : RT @MiTomorrow: Prima domenica di dicembre. C'è solo l'imbarazzo delle scelta: tante le cose che si possono fare oggi. Eccone un estratto… -