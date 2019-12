Prima in Toscana poi alle Maldive | il secondo sì dell’attrice arriva pochi giorni dopo le

caffeinamagazine

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Il sì solofa, ora le nozze bis. Il 23 novembre scorso per la precisione, l’attrice aveva giurato amore eterno al fidanzato e papà della sua ultimogenita, Anna, davanti ai parenti e agli amici più stretti, tra cui tanti volti del mondo dello spettacolo come Cristiana Capotondi e Carolina Crescentini, nella chiesa Dei Santi Iacopo e Cristoforo a Bolgheri, in. L’annuncio delle nozze èto ‘a cose fatte’, con una bellissima foto che la sposa, Nicoletta Romanoff, ha condiviso sul suo profilo Instagram: “And we said yes (E abbiamo detto sì)”, la didascalia. Nicoletta e il suo Federico Alverà hanno anche un hashtag di coppia sullo stile dei Ferragnez: #Alveroff. Insieme dal 2016, un anno e mezzo fa la coppia aveva avuto Anna, la quarta figlia della Romanoff, già mamma di Francesco e Gabriele, nati dal primo marito, Federico Scardamaglia, e Maria, dal collega Giorgio ...

Agenzia_Ansa : E' polemica su un tweet pro #Hitler del professore di #Siena #Castrucci . Il #Rettore prima parla di 'opinioni pers… - CirianiCarlo : RT @Agenzia_Ansa: E' polemica su un tweet pro #Hitler del professore di #Siena #Castrucci . Il #Rettore prima parla di 'opinioni personali'… - Analysestrategy : RT @Agenzia_Ansa: E' polemica su un tweet pro #Hitler del professore di #Siena #Castrucci . Il #Rettore prima parla di 'opinioni personali'… -