Prima accoltellata e poi presa a bastonate | “Ecco come ho ucciso Ana!”

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Omicidio Ana, il terrificante racconto di Antonino Borgia: “L’hoalla pancia. Lei era scappata, l’ho convinta a tornare da me per portarla in ospedale e l’ho finita”. L’omicidio di Ana Maria Di Piazza, avvenuto pochi giorni fa, ha sconvolto l’Italia. Una bella ragazza di soli 30 anni, tra l’altro incinta, è stata uccisa dal … L'articoloe poi“EccohoAna!” proviene da www.meteoweek.com.

sonolucadini : Ana Maria, 30 anni, colpevole di esser rimasta incinta e di amare un 51enne che l'ha bastonata, accoltellata, sgozz… - Deppsonx : @stopridingmyD Io alla prima legnata che mi dava l'avevo già accoltellata. - RedMCristina : RT @sonolucadini: Ana Maria, 30 anni, colpevole di esser rimasta incinta e di amare un 51enne che l'ha bastonata, accoltellata, sgozzata, b… -