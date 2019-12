Prevenzione per le stragi del sabato sera | denunciate due persone

anteprima24

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoSala Consilina (Sa) – I Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina (SA), diretti dal Capitano Davide Acquaviva, nel corso di un servizio coordinato di controllo del territorio predisposto dalla Compagnia valdianese per ladelle c.d. “del”, arrestavano una 35enne incensurata per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciavano un 28enne, anch’egli incensurato, per guida in stato di ebrezza alcoolica. Gli uomini della Sezione Radiomobile, nel corso di controlli antidroga per contrastare il fenomeno della vendita e diffusione di stupefacenti tra i giovani, rinvenivano nell’abitazione della giovane circa 150 grammi di hahish e cocaina, già suddivisa in dosi oltre a strumenti di peso e confezionamento al dettaglio, tutto pronto per la vendita. Gli stessi militari, impiegati sulle strade del comprensorio ...

