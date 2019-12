Premio internazionale Openart Award all’agenzia napoletana Kromo Adv

Ester Campese : il suo Per-dono ha vinto il Premio internazionale Città di Budapest : È ancora protagonista sullo scenario artistico internazionale la pittrice Ester Campese (in arte Campey) che ha ritirato il Premio internazionale Città di Budapest nell'ambito dell'importante manifestazione cosmopolita Biennale internazionale dell'Est. L'Europa orientale è una realtà stimolante e prestigiosa, in continua crescita culturale ed economica, ed Ester Campese rientra fra quei talenti che sono riusciti ad imporsi sul panorama artistico ...

Il paesaggio diventa poesia con il Premio internazionale Giovanni Bertacchi : “Coniugare il territorio, attraverso l’arte e la cultura. Non è un caso che tra i finalisti siano stati annoverati molti esponenti di minoranze linguistiche. Da condividere anche il senso delle parole espresse da una finalista: scrivere in dialetto è una forma di resistenza. E’ importante che mentre se ne promuove la tutela a tutti i livelli, il paesaggio, sempre al centro della nostra attenzione, venga vissuto anche in chiave culturale ed ...

Ad Ariela Benigni un altro importante riconoscimento : il Premio internazionale “Trotula 2019” dell’Università Nuova Scuola Medica Salernitana : Oggi, a Salerno, presso la Cappella Palatina del Principe Arechi, sarà consegnato ad Ariela Benigni, Segretario Scientificodell’Istituto Mario Negri e Coordinatore delle Ricerche delle sedi di Bergamo, il Premio internazionale “Trotula 2019” dell’Università Nuova Scuola Medica Salernitana, alla presenza dell’Arcivescovo di Salerno, Mons. Andrea Bellandi e di numerose autorità civili, militari e religiose. Il luogo storico della cerimonia è ...

Al via il Gran Premio internazionale del doppiaggio : Si svolgerà questa sera dalle 20.30, presso la Sala Sinopoli dell'Auditorium di Roma, la cerimonia del Gran Galà delle Voci di cui saranno protagonisti molti noti doppiatori tra cui l'attore e direttore del doppiaggio Pino Colizzi, voce di Michael Douglas, Jack Nicholson e Robert De Niro (Il Padrino, Parte II), solo per citarne alcuni. Nel corso della serata, presentata da Monica Marangoni e Pino Insegno, saranno assegnati i premi per diverse ...

Premio internazionale “Giuseppe Sciacca” – XVIII Edizione. Vincitore Assoluto Rishab Kumar Jain : Sabato 9 novembre 2019, nell’Aula Magna della Pontificia Università Urbaniana di Roma, si è svolta la XVIII Edizione del Premio Internazionale “Giuseppe Sciacca”. Un manifestazione che dal 2001 conferisce prestigiosi riconoscimenti a chi ha saputo distinguersi in campo sociale, storico, economico, giuridico, scientifico e artistico. Giovanissime eccellenze provenienti da ogni parte del mondo sono state premiate davanti ad Autorità religiose, ...

Premio internazionale “Giuseppe Sciacca” – al via la XVIII Edizione : Il prossimo 9 novembre, nella splendida cornice della Pontificia Università Urbaniana di Roma, si svolgerà il Premio Internazionale “Giuseppe Sciacca”. L’evento, giunto alla sua XVIII Edizione, vuole essere l’occasione per premiare eccellenze che si sono distinte, nel corso degli anni, in diverse discipline umanistiche, sociali, scientifiche e culturali, secondo due categorie: “Giovani studiosi”, ragazze e ragazzi fino a 35 anni di età che hanno ...

Ad Ariela Benigni il Premio internazionale “Tomoh Masaki” per il suo contributo scientifico agli studi sull’endotelina : A fine settembre, durante la sedicesima edizione della Conferenza Internazionale (ET-16) che si è svolta a Kobe in Giappone, è stato assegnato ad Ariela Benigni, Segretario scientifico dell’Istituto Mario Negri e Coordinatore delle Ricerche delle sedi di Bergamo, il Tomoh Masaki Award, a riconoscimento dei suoi studi sull’endotelina. Il Premio è stato condiviso con il prof. Donald Kohan dell’Università di Salt Lake City, Utah. L’endotelina è una ...