Povertà sanitaria | il 4 dicembre la presentazione del Rapporto OPSan

meteoweb.eu

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Si terrà il 4ladel 7°sulladella Fondazione Banco Farmaceutico onlus: l’evento è in programma presso il Centro Congressi di Confcommercio Milano. Il2019 – realizzato dall’Osservatorio sulla(organo scientifico di Banco Farmaceutico) è il documento, in Italia, più esaustivo in materia di. Quest’anno, a 30 anni dalla Convenzione Onu sui diritti dell’Infanzia che riconosce al minore il diritto “di godere del miglior stato di salute possibile” (art. 24), il focus delsarà sulladei minori e sulle maggiori difficoltà di accesso alle cure da parte delle famiglie con figli. Il dibattito sarà coordinato dal direttore della ricerca OPS Luca Pesenti. Interverranno: Michele Bonizzi – Responsabile dell’Area Salute di Croce ...

adiconsum : #2dicembre tra poco alle 11.30 in diretta parliamo di #povertà sanitaria ???????????alla trasmissione 'Tutto in famiglia… - RED_269 : RT @ItalianNavy: La #MarinaMilitare #infarmaciaperibambini con la #fondazionefrancescarava. Domani vieni a trovarci in farmacia e acquista… - HelpConsumatori : Povertà sanitaria, il costo della medicina difensiva in Italia è di 1.147 euro -