open.online

(Di lunedì 2 dicembre 2019) «Vi hanno detto che sono stato un mostro per non farvi sapere che ho combattuto contro i veri mostri che oggi vi governano dominando il mondo»: queste le parole usate da Emanuele Castrucci,di Filosofia del diritto e Filosofia politicadi, a corredo di una foto di Adolf Hitler con il suo pastore tedesco Blondi, in un post pubblicato su Twitter. Vi hanno detto che sono stato un mostro per non farvi sapere che ho combattuto contro i veri mostri che oggi vi governano dominando il mondo. pic.twitter.com/R3noH2Glbh— Emanuele Castrucci (@castrucci1) November 30, 2019 Ma non solo. Il docente dell’ateneo toscano, nel tempo, ha più volte condiviso sul suo profilo contenuti antisemiti e razzisti, nonché riproposto le tesi di Julius Evola sui Protocolli dei Savi di Sion, che oltre ad essere un falso storico, rappresentano uno dei testi ...

Ierofante5 : RT @alanfriedmanit: Il dibattito sul Mes è sterile e futile. #italia non deve neppure immaginare mai un ricorso al Mes, non esiste, sarebbe… - infoitinterno : Polemica sul professore dell’Università di Siena: «Fa apologia del nazismo». Il rettore: «Opinioni personali» - LordDrachen : @1Natsu01 2) Il mercato si adegua alla riduzione del prezzo e la reperibilità andrà sicuramente in aumento. Potevan… -