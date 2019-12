Piccoli comuni | sale lo stipendio dei sindaci | segnale d' attenzione alla vera buona

Manovra - aumenta l’indennità dei sindaci dei Piccoli comuni : compensi salgono a 1.400 euro al mese : Un emendamento al decreto fiscale prevede l'aumento dell'indennità per i sindaci dei piccoli comuni, quelli con meno di 5mila abitanti. Il compenso dei primi cittadini salirà a 1.400 euro, partendo dall'attuale base - lorda - che è decisamente più bassa, soprattutto per i comuni con meno di mille abitanti.Continua a leggere

Piccoli comuni - tesoro italiano : le imprese fuori dalle grandi città trascinano l'economia : Le fabbriche, gli uffici, i negozi e le botteghe presenti nei Piccoli Comuni generano più Pil di quelle ubicate nelle grandi...

Maltempo Lombardia : la Regione stanzia 7 - 7 milioni per la messa in sicurezza dei Piccoli comuni : Sono state rese disponibili, su proposta dell’assessore regionale agli Enti locali, Montagna e piccoli comuni Massimo Sertori, ulteriori risorse per un ammontare di 7,7 milioni di euro, destinate ai comuni lombardi con popolazione fino a 15.000 abitanti che, nel settembre 2019, erano stati inseriti nella graduatoria per l’assegnazione di fondi destinati alla messa in sicurezza del reticolo idrico minore e ripristino di dissesti ...

Comuni - aumento in vista per gli stipendi dei sindaci dei Piccoli enti : aumento in vista per le indennità dei sindaci dei piccoli Comuni. Il governo sta studiando una norma, che dovrebbe arrivare entro fine anno con la manovra, per far salire ad almeno 1.500 euro...

Sondaggi - Salvini trionfa nel Piccoli comuni : Il successo della Lega di Matteo Salvini è più forte nelle piccole realtà. Lo conferma il Sondaggio commissionato da Asmel e diffuso oggi da Noto-EMG, secondo il quale la propaganda di Salvini attecchisce di più nei comuni con meno di 10mila abitanti, indipendentemente dalla posizione geografica.Il ritratto che fa il Sondaggio dell'Italia è quello di un Paese diviso in due, ma non secondo il più tradizionale divario tra nord e sud. È la ...

Le Poste celebrano i Piccoli comuni con sindaci d'Italia : Poste Italiane ha riunito oggi a Roma i sindaci dei piccoli comuni d’Italia per annunciare l’introduzione di nuovi servizi

Cento bici elettriche per i Piccoli Comuni : Cento bici elettriche per i piccoli Comuni. Iren, una delle più importanti multiutility italiane, nell'ambito di una iniziativa con l'Anci