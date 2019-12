Pezzi unici anticipazioni quarta puntata | Vanni colpevole della morte del figlio

Ascolti TV | Domenica 1 dicembre 2019. Pezzi unici 19.9% - La Caccia chiude col 10.7%. Ventura ai minimi (3.4%) : Nella serata di ieri, Domenica 1 dicembre 2019, su Rai1 la fiction Pezzi Unici ha conquistato 4.549.000 spettatori pari al 19.9% di share. Su Canale 5 l’ultima puntata della serie spagnola La Caccia – Monteperdido ha raccolto davanti al video 2.401.000 spettatori pari al 10.7% di share. Su Rai2 – dalle 21.06 alle 22.44 – Che Tempo Che Fa ha catturato l’attenzione di 2.361.000 spettatori (9.5%) mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto ...

'Pezzi unici' - la terza puntata in replica su Rai Play : Lapo si scaglia contro un cliente : Si è rinnovato anche questa settimana sulla Rai il consueto appuntamento con la serie televisiva di genere drammatico, "Pezzi unici", interpretata fra gli altri da Sergio Castellitto (Vanni Bandinelli), Loretta Goggi, Irene Ferri, Fabrizia Sacchi e Giorgio Panariello. Domenica primo dicembre, infatti, è andata in onda in prima serata su Rai 1 la terza puntata della prima stagione, in cui sono stati trasmessi gli episodi 5 e 6, incentrati ...

Pezzi unici - spoiler del 4° episodio : Bandinelli si sente in colpa per la morte di Lorenzo : La nuova serie televisiva italiana Pezzi Unici continua ad essere molto seguita. Nell’episodio che verrà trasmesso l’8 dicembre alle ore 21:25 circa, il protagonista principale Vanni Bandinelli (Sergio Castellitto) verrà assalito dai sensi di colpa. L'artigiano fiorentino sarà abbastanza turbato, non appena comprenderà che suo figlio Lorenzo (Lorenzo De Moor) prima di essere stato ritrovato senza vita aveva intrapreso una brutta strada. In ...

Anticipazioni Pezzi unici quarta puntata : Chiara accusa Vanni della morte del figlio : Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la fiction Pezzi Unici che vede protagonisti Sergio Castellitto e Irene Ferri. Domenica 8 dicembre andrà in onda la quarta puntata di questa prima fortunata stagione che sta ottenendo degli ottimi risultati d'ascolto nella difficile serata del dì di festa televisivo. Un quarto appuntamento che si preannuncia decisamente scoppiettante e ricco di colpi di scena durante il quale vedremo che ...

Pezzi unici - anticipazioni quarta puntata : pista droga - Vanni sospetta di Elia : Pezzi unici: la storia di Vanni e dei ragazzi Pezzi unici sta regalando grandi emozioni a tutti gli appassionati. Le storie dei ragazzi sono sempre più coinvolgenti: il rapporto tra Lapo e sua madre, la sofferenza e la rabbia repressa del ragazzo arrivano al cuore. Ma anche il burbero Vanni si sta ritagliando spazio nel […] L'articolo Pezzi unici, anticipazioni quarta puntata: pista droga, Vanni sospetta di Elia proviene da Gossip e Tv.

Pezzi unici – Terza puntata di domenica 1 dicembre 2019 – Trama - anticipazioni. : Terminata Imma Tataranni e anche La strada di casa, Raiuno alla domenica sera ha una nuova fiction sul filone delle indagini e del mistero: si tratta di Pezzi Unici, articolata in sei puntate e firmata da Cinzia TH Torrini. Una crime story ambientata a Firenze che abbraccia racconto generazionale, dramma sociale e giallo. Nel cast […] L'articolo Pezzi Unici – Terza puntata di domenica 1 dicembre 2019 – Trama, anticipazioni. sembra essere ...

Pezzi unici - spoiler 8 dicembre : Vanni indaga su Elia - Linda ricatta i ragazzi : La serie tv "Pezzi Unici" continua a registrare ottimi ascolti su Rai Uno grazie ai temi attuali toccati nei vari appuntamenti. Gli spoiler della quarta puntata dell'8 dicembre, rivelano che Vanni Bandinelli comincerà ad indagare su Elia per scoprire la verità sulla morte di Lorenzo. I ragazzi, invece, saranno tenuti in pugno da Linda, la madre di Lapo. Pezzi Unici, puntata 8 dicembre: Vanni indaga sulla morte di Lorenzo La serie tv con Giorgio ...

Pezzi unici : anticipazioni puntata di domenica prossima (8 dicembre) : anticipazioni Pezzi Unici, terza puntata di domenica 8 dicembre: Vanni in difficoltà per la sua bottega Prosegue con il suo terzo appuntamento Pezzi Unici, in onda questa sera domenica 1 dicembre in prima serata su Rai1. Grande successo ha riscosso il personaggio interpretato da Sergio Castellitto, che interpreta Vanni Bandinelli, un maestro artigiano del legno individualista, dal cuore grande nascosto dietro un carattere scorbutico. Dopo un ...

Pezzi unici al giro di boa con Leo in crisi e nuovi pezzi del puzzle al posto giusto : anticipazioni 8 dicembre : pezzi Unici è al giro di boa visto che la prossima settimana, l'8 dicembre, andrà in onda la quarta puntata della fiction. Ad un passo da quello che potrebbe essere il momento clou con nuove rivelazioni e colpi di scena riguardo alla storia della morte del figlio di Vanni, i fan della fiction sono pronti a prendere posto davanti allo schermo per capire cosa è successo quella notte e cosa ne sarà dei giovani che sono adesso alla corte del famoso ...

