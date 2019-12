Perché i sogni nei romanzi ci annoiano

Vittorio Feltri - il significato nascosto dei sogni : "L'ombra e l'ombelico. Ecco Perché non li ricordiamo più" : Non c' è niente di meno interessante dei sogni degli altri. Eppure tutti si ostinano a raccontare le loro peripezie e incubi notturni convinti che siano interessantissimi. Grave errore: il sogno vale soltanto per chi lo fa. Anche le trame dei film riassunte da parenti e amici sono foriere di noia pr