Per oltre 70% veneti Stato centrale limita sviluppo Regione

Fisco - dal gioco legale entrate Per oltre 10 miliardi di euro : Più di 10 miliardi di contributo fiscale diretto e 14 miliardi di valore aggiunto, che rappresentano l’1% del PIL nazionale: è questo il peso del gioco regolamentato per le finanze italiane, secondo quanto emerge dal primo rapporto sul gioco pubblico a cura di Acadi, l’Associazione dei Concessionari di Giochi Pubblici aderente a Confcommercio. Secondo l’associazione, queste cifre testimoniano l’importanza che il settore ha acquisito negli ...

Oltre la Soglia cambia programmazione Per le ultime due puntate : colpa del flop di ascolti? : Oltre la Soglia fatica (e non poco) a raggiungere dei buoni ascolti. Così Mediaset corre ai ripari: la nuova serie di Canale5 con Gabriella Pession cambia programmazione, e dal mercoledì passa alla domenica sera. Stando a quanto riferisce TV Blog, lo slittamento è dovuto al debutto della seconda edizione di All Together Now, in onda da mercoledì 4 dicembre. Per evitare una sospensione della serie, soprattutto quando manca poco al gran ...

Firenze. Oltre un milione in più Per sostenere la promozione dei prodotti agricoli di qualità : Oltre un milione di euro di risorse in più per favorire la promozione dei prodotti di qualità del comparto agroalimentare

Disastro aereo oltreoceano : dodici Persone coinvolte in un incidente. Nove potrebbero essere morte : Nove delle dodici persone che si trovavano a bordo idi un piccolo velivolo partito da Chamberlain sarebbero morte a causa di un incidente aereo avvenuto poco dopo il decollo. Due vittime sarebbero bambini Dakota del Sud, Stati Uniti d’America. Un piccolo velivolo partito da Chamberlain con a bordo 12 persone si è schiantato nella contea […] L'articolo Disastro aereo oltreoceano: dodici persone coinvolte in un incidente. Nove potrebbero ...

Decreto fisco - 8 Per mille all’edilizia scolastica con divieto di deroga Per lo Stato. Stretta su ritenute solo Per appalti oltre 200mila euro : Cambia l’8 per mille. Un emendamento dei relatori al Decreto fisco, approvato in commissione Finanze alla Camera, prevede che i contribuenti possano scegliere di destinare la quota del gettito Irpef di competenza statale a ristrutturazione, messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole. E lo Stato non potrà derogare utilizzando quelle somme per altri fini come la riduzione del deficit. Mentre si attendono le modifiche sulle nuove ...

Influenza : in Piemonte oltre 587mila le Persone già vaccinate : In Piemonte oltre 587 mila persone si sono gia’ vaccinate contro l’Influenza, a un mese dall’inizio della campagna promossa dalla Regione sulla base delle indicazioni del Ministero della Salute. E’ stato cosi’ quasi raggiunto il risultato della scorsa stagione, quando le vaccinazioni erano state complessivamente 670 mila. Il servizio sanitario offre gratuitamente la vaccinazione antInfluenzale a tutti coloro che, ...

Lavoro - da gennaio a ottobre 896 oPerai morti e oltre mezzo milione di infortuni : Continuano ad essere allarmanti i dati comunicati dall'Inail su decessi e infortuni sui luoghi di Lavoro. Nel primi dieci mesi dell'anno i morti sono stati 896 e gli infortuni denunciati 534.314 con un incremento dello 0,04 per cento rispetto al 2018. L'aumento è dovuto al maggior numero di donne infortunate.Continua a leggere

Oltre la soglia - trama mercoledì 4 dicembre : Marcia e Tommaso fanno Perdere le loro tracce : Oltre la soglia ritornerà nuovamente su Canale 5 con la quinta e penultima puntata mercoledì 4 dicembre, in onda in prima serata. Le anticipazioni di questo nuovo appuntamento ci svelano molteplici colpi di scena, in particolar modo per il personaggio di Tosca Navarro (Gabriella Pession). Nel dettaglio, quest'ultima dovrà far fronte all'improvvisa fuga di due pazienti scappati probabilmente a causa del loro amore nato proprio all'interno della ...

FCA - Richiamo Per oltre 72.000 Fiat 500 : Il gruppo FCA ha avviato una campagna di Richiamo per 72.761 Fiat 500, per la maggior parte vendute negli Stati Uniti. L'iniziativa è partita dopo l'individuazione di un problema a una delle boccole del cambio nei model year 2012 e 2013. Rischio malfunzionamento per il cambio. In particolare, dopo alcune segnalazioni, la società ha avviato un'indagine, scoprendo che alcune boccole possono deteriorarsi in caso di esposizione a fonti di ...

Cristina Chiabotto e «i debiti col fisco Per oltre due milioni di euro» : Cristina ChiabottoCristina ChiabottoCristina ChiabottoCristina ChiabottoCristina ChiabottoCristina ChiabottoCristina ChiabottoCristina ChiabottoIn difficoltà con il fisco. Cristina Chiabotto, 33 anni, ex miss Italia e conduttrice, si ritrova a fare i conti con un maxi-debito. Come scrive il Corriere della Sera, ha ottenuto la procedura di liquidazione prevista dalla legge 3 del 2012. Si tratta della cosiddetta «salva-suicidi», ossia il ...

Oltre la soglia anticipazioni quinta puntata : Di Muro cerca Tosca - doccia fredda Per la dottoressa : anticipazioni Oltre la soglia quinta puntata: la storia di Tosca Navarro vicino alla conclusione Oltre la soglia è arrivato alla quinta puntata e siamo sicuri che il 4 dicembre riserverà parecchie sorprese ai telespettatori di Canale 5. La fiction non sta avendo il successo sperato ma non per questo va ritenuta un prodotto scadente: sappiamo […] L'articolo Oltre la soglia anticipazioni quinta puntata: Di Muro cerca Tosca, doccia fredda per ...

Oltre la soglia/ Anticipazioni 27 novembre : un brutto incidente Per Diego! : Oltre la soglia, Anticipazioni puntata 27 novembre: Tosca e Di Muro litigano per un nuovo caso. La psichiatra si caccerà nei guai?

Oltre la soglia - trama 5ª puntata : Tosca in ansia Per la scomparsa di due pazienti : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Oltre la soglia, la serie tv con protagonista Gabriella Pession e Giorgio Marchesi chenon ha incontrato il favore del pubblico nonostante gli attuali temi trattati. La trama della 5ª puntata trasmessa il 4 dicembre su Canale 5 rivela che Tosca Navarro instaurerà un rapporto unico e diretto con Emma mentre contribuirà alla ricerca di Marica e Tommaso, due pazienti fuggiti presumibilmente per una questione ...