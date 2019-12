“Per 80mila euro nemmeno mi alzo al mattino” Chiara Biasi | polemica dopo la puntata de

caffeinamagazine

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Tutto inizia a Milano, in un piccolo studio fotografico, dove la famosa influencer, due milioni e mezzo di follower su Instagram, viene chiamata per fare da testimonial per una campagna internazionale di un brand di borse di lusso. Make up, capelli, prove abiti einizia a posare per il fotografo su una tavola da surf. Così inizia lo scherzo delle Iene andato in onda domenica 1 dicembre su Mediaset. Non passa neanche una settimana che arriva la chiamata di Cesare, il manager dell’influencer: “Stanno modificando le fotografie facendo qualcosa di strano, c’è bisogno che tu venga a Milano”., malata e innervosita dalla situazione, si mette subito in macchina. E lì inizia tutto. Cesare le spiega che i soldi dello shooting non sono mai arrivati, che il direttore artistico ha scelto di seguire una linea provocatoria ma soprattutto che ancora non si capisce ...

