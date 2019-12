Per 80mila euro manco mi alzo dal letto | bufera su Chiara Biasi VIDEO

"Per 80mila euro manco mi alzo dal letto" - bufera su Chiara Biasi : La fashion influencer nel mirino delle polemiche dopo una frase pronunciata durante uno scherzo delle Iene

Le Iene - Chiara Biasi e lo schiaffo alla miseria : "Per 80mila euro manco mi alzo dal letto" - volano insulti : Chiara Biasi, durante uno scherzo de Le Iene, è scivolata su una frase davvero infelice: "Io per 80 mila euro manco mi alzo al mattino e mi pettino i capelli." Le parole pronunciate dall'influencer hanno subito scatenato un fiume di polemiche sui social: "Questo è uno schiaffo a gente che si alza a

Chiara Biasi - scherzo de Le Iene : ‘Per 80mila euro manco mi alzo’ - è polemica : Doveva essere testimonial di una campagna internazionale di un brand di borse di lusso, invece Chiara Biasi, influencer che su Instagram conta oltre 2,4 milioni di follower, è finita su un water e con i piedi su un assorbente. Il motivo? Tutta colpa dello scherzo de Le Iene andato in onda domenica 1 dicembre su Italia 1 con un notevole strasico di polemiche per una frase pronunciata da Chiara durante il filmato (QUI il video). Chiara Biasi e lo ...

Inter – Conte sPera nel supporto dei tifosi : “Barcellona? Saremo in 80mila - ma ora mi preoccupano più Spal e Roma” : Antonio Conte soddisfatto della vittoria di ieri sera in Champions League della sua Inter contro lo Slavia Praga: le parole del tecnico nerazzurro Una splendida Inter ieri sera in Champions League contro lo Slavia Praga. I nerazzurri, trascinati da Lautaro Martinez e Lukaku, hanno portato a casa tre preziosi punti trionfando col punteggio di 1-3. “Sono felice, abbiamo dato un senso all’ultima gara con il Barcellona. Avevamo un’unica ...

Con Mosaico Verde già 280mila nuovi alberi Per foreste e parchi in Italia : Ben 284mila nuovi alberi per riqualificare circa 170 ettari di aree urbane, parchi nazionali e regionali, proprietà comunali, in un progetto condiviso di gestione sostenibile del patrimonio Verde pubblico. Sono i risultati raggiunti, ad un anno e mezzo dal lancio, dalla campagna Mosaico Verde illustrati questa mattina a Rimini, a Ecomondo 2019, nel corso del convegno ‘Impronta ambientale e strategie di riduzione delle emissioni. Mosaico ...

Varese : sequestrati titoli di valuta Per oltre 180mila euro : Milano, 18 ott. (Adnkronos) - sequestrati titoli di valuta per oltre 180mila euro. I militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Luino, in provincia di Varese, con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane hanno controllato, nel valico stradale di Ponte Tresa, che collega l'Italia con la Svizz

Esselunga - la corsa dei 180mila alla ricerca del posto fisso. In lizza Per 3mila assunzioni : Primo stipendio di 1.200 euro netti con tredicesima e quattordicesima. Previsti affiancamento per imparare il mestiere e molta formazione in aula