Pechino sanziona le ong americane

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Si alza ancora il livello di tensione tra Stati Uniti e Cina su Hong Kong. Nei giorni scorsi, dopo l’exploit dei democratici alle ultime elezioni locali ma soprattutto in risposta all’Hong Kong Human Rights and Democracy Act approvato da Washington,aveva minacciato il governo americano di ritorsioni. Alla fine il Dragone ha mantenuto la sua promessa. La Cina ha annunciato che imporrà sanzioni alle ong con base negli Usa che si sono “comportate male” in merito alle proteste che hanno scosso Hong Kong. In altre parole, sono destinate a finire sulla lesta nera del Partito comunista cinese tutte le Organizzazioni non governativeche hanno sostenuto, con parole o atti, le proteste degli hongkonghesi pro democrazia. Il ministero cinese degli Esteri, per bocca della portavoce Hua Chunying, ha fatto sapere che le sanzioni riguarderanno ong come il ...

