Pearl Jam in Italia il 5 luglio | unica data del tour europeo 2020

Pearl Jam in Italia nel 2020 - in concerto all’Autodromo Internazionale di Imola : biglietti in prevendita : Pearl Jam in Italia nel 2020 per un grande concerto estivo ad Imola. L'atteso annuncio sugli impegni del gruppo in Italia è arrivato oggi: i Pearl Jam saranno in concerto nel nostro Paese per un'unica data-evento domenica 5 luglio 2020 all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola. I Pixies saranno gli special guest della serata e si esibiranno sul palco dell'Autodromo Internazionale prima del concerto dei Pearl Jam. La ...