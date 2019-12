Pasalic | l’Atalanta vuole riscattarlo | al Chelsea 15 milioni

calcionews24

(Di lunedì 2 dicembre 2019)potrebbe diventare definitivamente un giocatore dell’Atalanta, pronto il riscatto di 15di euro per ilCome riporta Tuttosport, l’Atalanta avrebbe intenzione di riscattare Mariodal. Il costo è di 15di euro, ma le prestazioni del croato hanno convinto la Dea. Già in prestito dai Blues lo scorso anno,è diventato una pedina importante nel centrocampo di Gasperini, anche in zona gol. Sono 8 i gol e 6 gli assist messi a segno lo scorso anno tra Europa League e Serie A. Mentre quest’anno, grazie alla doppietta di sabato contro il Brescia,ha già segnato 4 gol tra campionato e Champions League. Leggi su Calcionews24.com

sportli26181512 : Atalanta, 15 milioni per trattenere un big: L'Atalanta ha deciso: riscatterà Mario Pasalic. Secondo...… - infoitsport : Atalanta, Gasperini: 'Champions ci ha tolto forze, ma paghiamo più l'assenza di Zapata. Pasalic si sta consacrando' - Dalla_SerieA : Atalanta, Pasalic vola: in estate sarà riscattato a 15 milioni - -