Partinico | la moglie del reo confesso | “Aveva paura di perdere me”

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Un uomo, una, un’amante: la brutalità dell’omicidio dinasce dalla banalità di un triangolo che si verifica spesso e volentieri, purtroppo. In questo caso abbiamo però una giovane donna morta, un marito adultero reodi omicidio e unache, nonostante il tradimento, nonostante il delitto, non abbandona il compagno. Anzi: mette in dubbio le verità che la vittima, Ana Maria di Piazza (30 anni) andava rivendicando. Secondo Maria Cagnina suo marito deve pagare, certo, ma non manca di dare giustificazioni per il suo comportamento. A spiegarlo è proprio lei, che racconta a Quarto Grado la sua verità. La giovane amante? Un rapporto meramente fisico. Quanto al bambino che la donna portava in grembo, non è affatto sicura che fosse del marito, e nella ragazza non ripone alcuna fiducia: “In paese nessuno le credeva”. La: “Lui mi amava” L’unico ...

