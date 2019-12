Parte alla grande il Cyber Monday di MediaWorld | con tante offerte super

LIVE Napoli-Bologna 1-0 - Serie A calcio 2019-2020 in DIRETTA : Llorente porta in vantaggio i Partenopei alla fine della prima frazione di gioco : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.48 Partita di basso ritmo che viene sbloccata da una fiammata di Insigne che chiama alla risposta del portiere che lascia la palla a disposizione di Llorente che non sbaglia, Bologna che senza una punta di peso fa fatica a tenere il pallone davanti. A tra poco per il secondo tempo. 47′ fine primo tempo, Napoli-Bologna 1-0. 45′ Contropiede di Lozano che non passa il pallone e va al tiro, ...

CorSport : Mihajlovic ha chiesto più coraggio alla squadra prima della Partenza per Napoli : Sinisa Mihajlovic non sarà presente questo pomeriggio al San Paolo con il suo Bologna, ma, come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, ha fatto le ultime raccomandazioni alla squadra prima della partenza. Quello che pretenderà Sinisa dal Bologna lo ha dichiarato senza mezzi termini anche venerdì, perché la partita la puoi anche perdere ma per niente al mondo devi sbagliare la prestazione. Sul piano dell’atteggiamento e ...

Linea Bianca : la ’scalata’ di Massimiliano Ossini riParte dalla Valle d’Aosta : Massimiliano Ossini - Linea Bianca Nuove vette da esplorare e affascinanti paesaggi innevati stanno aspettando Massimiliano Ossini. Riprende oggi – dalle 14.00 su Rai1 – il viaggio di Linea Bianca, che porterà i telespettatori alla scoperta delle più belle località di montagna del nostro Paese. Orfano di Mezzogiorno in Famiglia, il presentatore – al timone del programma per la sesta volta – non sarà solo, ma accanto a lui ...

Basket - la Virtus Bologna prenderà Parte alla Coppa Intercontinentale nel febbraio del 2020 a Tenerife : Con un comunicato apparso sul proprio sito, la Virtus Bologna ha confermato la propria presenza ad un importante torneo internazionale di Basket: la formazione felsinea, che nel 2019 ha vinto la Champions League sconfiggendo il Tenerife ad Anversa, parteciperà alla Coppa Intercontinentale. Con cinque trofei europei in bacheca, le V nere proveranno ad ampliare ancora i propri confini, portando a casa la vittoria nel torneo rinnovato ...

Inter – Dalla Champions al mercato - Marotta chiude le porte a Gabigol : “difficilmente farà Parte del nostro progetto” : Marotta ha le idee chiare: l’ad dell’Inter chiude le porte a Gabigol Un’altra grande serata di Champions League è iniziata. Per quanto riguarda le italiane, occhi puntati sull’Inter, che rischia grosso e potrebbe essere eliminata in caso di sconfitta contro lo Slavia Praga. A pochi minuti dal fischio d’inizio del match, Beppe Marotta ha parlato ai microfoni Sky: “salto qualità? Gara Dortmund da ...

Maltempo a Venezia - ancora acqua alta fino a domani : stamattina si è allagata Parte del centro storico : A Venezia stamattina è tornata l’acqua alta. Secondo il centro Previsioni del Comune, l’alta marea è arrivata in mattinata a quota 121 centimetri, allagando così il 30 per cento del centro storico. E le previsioni indicano per questa sera alle 23,45 un’acqua alta a 105 cm, e anche per domani mattina è prevista un’acqua alta a 130 cm alle 10,45. L'articolo Maltempo a Venezia, ancora acqua alta fino a domani: stamattina si ...

Spoiler U&D - oggi 27 novembre : Ida Partecipa alla sfilata dopo la rottura con Riccardo : oggi, mercoledì 27 novembre, andrà in onda l'ultima puntata settimanale del Trono Over: le anticipazioni che impazzano in rete (soprattutto sul portale Witty Tv), informato il pubblico che in studio accadrà di tutto. Valentina Autiero piangerà nello scoprire che Simone avrebbe baciato Valentina Fabri, mentre Armando Incarnato renderà pubblica l'unica notte di passione che ci sarebbe stata tra lui e quest'ultima. Ad alleggerire gli animi ci ...

LIVE Atalanta-Dinamo Zagabria - Champions League 2019-2020 in DIRETTA : Ilicic Parte dalla panchina : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.40 Mislav Orsic, attaccante della Dinamo Zagabria, ha segnato quattro gol in questa Champions League: tutti sono arrivati dopo la prima mezz’ora di gioco. 3 di questi li ha segnati contro l’Atalanta nella tripletta della gara d’andata. 20.37 L’allenatore dell’Atalanta cambia anche in difesa e opta per Kjaer al posto di Djimsiti. Sulla corsia destra di ...

Nuoto - Europei Glasgow 2019 : Parte dalla vasca corta la rincorsa di Gregorio Paltrinieri al trono perduto dei 1500 sl : Quando finisce la fame di un campione? Quando arriva il momento di cercare nuovi stimoli e a che cosa si può arrivare a rinunciare, per soddisfarli? Queste probabilmente sono le domande che si sono posti gli addetti ai lavori più scettici riguardo la nuova vita natatoria di quel Gregorio Paltrinieri che, nella scorsa stagione, da campione di tutto nei 1500 stile libero in vasca, ha deciso di abbandonare il suo regno, la sua più naturale ...

Biasin : Ronaldo parla con Sarri in allenamento. Un chiarimento? O il mister gli ha detto che Parte dalla panchina? : La partita di stasera tra Juventus e Atletico Madrid è fatta di calcio ma anche di pettegolezzi, scrive Fabrizio Biasin su Libero. E quando parla di pettegolezzi si riferisce soprattutto al fatto che stasera torna in campo Ronaldo. Non si è ancora capito che tipo di problemi abbiano fatto finire ai margini il portoghese “una questione di «problemi fisici che forse sono problemi comportamentali ma forse sono solo problemi fisici ma forse ...

I SARGASSI presentano il progetto “La bellezza Parte dalla testa” : In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, celebrata ogni anno il 25 novembre, I SARGASSI – brand leader nel settore dell’hairstyle da oltre 40 anni e presente a Roma con numerosi hair salon e la prestigiosa Accademia – in collaborazione con LikeMeGroup – Agenzia organizzatrice di eventi outdoor nel Lazio – presentano il progetto “La bellezza parte dalla testa”. L’iniziativa, che prenderà il via il 25 ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2019-2020 : Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer - riParte la caccia alla sfera di cristallo con i Mondiali di Anterselva all’orizzonte : L’attesa è finita. Sabato prossimo, 30 novembre, la Coppa del Mondo 2019/2020 di Biathlon riaccende i propri riflettori per quello che sarà un lungo e appassionante cammino che si snoderà attraverso dieci tappe fino al gran finale di Oslo Holmenkollen, la terza domenica di marzo. L’appuntamento clou della stagione, i Mondiali, tornano nel Bel paese per la prima volta dal 2007 e verranno disputati nella storica località di ...

Taranto - istituzioni e appalto di Mittal dalla stessa Parte contro l'azienda : Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano ed il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci: "Non ci fidiamo più di Arcelor" Emanuela Carucci indotto stabilimento siderurgico istituzioni Persone: Michele Emiliano Rinaldo Melucci ...