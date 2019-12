Parma | Kulusevski | «Tiro contro il Bologna? Ero certo che sarebbe entrato» – VIDEO

calcionews24

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Dejanè stato intervistato in esclusiva da DAZN che ha fatto risponde lo svedese ai tweet più divertenti È sicuramente l’uomo del momento. Dejanè sulla bocca di tutti: tifosi, società, allenatori e persino fanta-allenatori. Il centrocampista delè stato intervistato da DAZN che gli ha sottoposto i tweet più divertenti nei suoi confronti. Ecco un breve estratto dell’intervista che andrà in onda nei prossimi giorni sulla piattaforma satellitare. Leggi su Calcionews24.com

GiorgioDePaolis : @raf1659674924 @RisorgINT Me lo stavo chiedendo pure io. Ma non per i giornali, facevo ragionamenti miei. RDP serve… - fbmaarket : Il #Parma è 8° in classifica con 2 punti in meno rispetto allo scorso anno. Si sta confermando su quelli che sono i… - infoitsport : Parma-Milan, le pagelle di CM: Conti giganteggia, malissimo Piatek. Kulusevski non incide -