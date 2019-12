Parcheggi e piano traffico | il Comitato Pietà fissa l’incontro con il sindaco Mastella

anteprima24

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoIle zone limitrofe, nella persona del presidente Gennaro De Luca e di tutto il Consiglio direttivo e soci, si prepara ad incontrare ilClementee gli assessori, mercoledi prossimo 4 dicembre (ore 18) nella sala conferenze di Claai Imprese in via dei Mulini, 108. Infatti, nel corso dell’ultima assemblea del 21 novembre, è stato preparato undi richieste da sottoporre all’attenzione del primo cittadino, in presenza delle associazioni studentesche, in merito alla questione riguardante ilo e l’impianto sportivo polivalente in costruzione nel quartieredi Benevento. Inoltre, sono stati discussi gli altri punti all’ordine del giorno:linea bus urbani da rivedere; cambiodella zona; quesiti vari degli studenti dell’UniSannio. L'articolo, il...

