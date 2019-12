Paola Calì | chi è la donna che ha adottato tre bimbi orfani di femminicidio

viagginews

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Marianna venne uccisa dal marito edecise di prendere con sé i suoi tre bambini, pur avendo già tre figli: una storia di amore e di coraggio. Tante in Italia le vittime die troppe le vittime collaterali: i bambini. Nati da questi rapporti spezzati, i bambini improvvisamente si ritrovano soli, impigliati … L'articolo, chi è lache hatrediè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

DomenicoMazzil5 : RT @Unomattina: Per la #giornatacontrolaviolenzasulledonne la storia di Marianna Manduca, uccisa dal marito nel 2007 nonostante ben 12 denu… - Valedance11 : RT @Unomattina: Per la #giornatacontrolaviolenzasulledonne la storia di Marianna Manduca, uccisa dal marito nel 2007 nonostante ben 12 denu… - maurizioi : RT @Unomattina: Per la #giornatacontrolaviolenzasulledonne la storia di Marianna Manduca, uccisa dal marito nel 2007 nonostante ben 12 denu… -