Panchina Brescia | nuovo ribaltone deciso da Cellino | via Grosso per far spazio di nuovo

Brescia - esonerato Grosso : in Panchina torna Corini : esonerato Fabio Grosso. E’ questa la scelta, inevitabile, degli ultimi minuti in casa Brescia. Dopo tre partite l’ex calciatore di Palermo e Inter non è riuscito a dare la scossa che il presidente Cellino sperava. L’ambiente non era sereno. Il pubblico ha sempre sostenuto la squadra anche durante la gara persa ieri contro l’Atalanta per 0-3, mentre tanti sono stati i cori di contestazione nei confronti di Grosso. ...

Brescia - esonerato Corini - Al suo posto in Panchina arriva un campione del mondo... : Dopo l’esonero di Eugenio Corini sarà Fabio Grosso il nuovo allenatore del Brescia. L’ex tecnico di Verona e Bari ha raggiunto una intesa con il presidente Massimo Cellino per un contratto di un anno con opzione di rinnovo in caso di salvezza. Oggi l’ex azzurro il campione del mondo 2006 ha firmato

Panchina Brescia - via libera per Grosso : come cambia l’11 dopo l’esonero di Corini [FOTO] : Panchina Brescia – Sono ore calde in casa Brescia, le Rondinelle sono reduci dalla sconfitta contro il Verona, ko nello scontro per la salvezza che ha portato al ribaltone in Panchina. Il Brescia è reduce da tre sconfitte consecutive, l’ultima contro il Verona ha portato all’esonero di Eugenio Corini. Finisce così l’avventura dell’ex centrocampista, l’allenatore è stato protagonista della cavalcata in ...

Panchina Brescia - Corini esonerato dopo il ko con il Verona : Cellino ha già scelto il sostituto : Ufficializzato nella serata di ieri l’esonero di Corini, il presidente del Brescia è andato subito a caccia del sostituto Il pessimo avvio di campionato del Brescia è costato caro a Eugenio Corini, il presidente Cellino infatti ha deciso di esonerare il proprio allenatore, ufficializzando la propria scelta nella serata di ieri, dopo il ko con l’Hellas Verona. LaPresse/Gianfilippo Oggioni Già nel pomeriggio di domenica, il ...

Panchina Brescia - esonerato Corini : Diego Lopez in pole per la sostituzione - ma non mancano le alternative : Adesso c’è l’ufficialità. Eugenio Corini non è più l’allenatore del Brescia. L’esonero arriva dopo la sconfitta di Verona. Il Brescia è penultimo con 7 punti in 10 partite. Corini paga soprattutto i deludenti risultati delle ultime gare. Il gioco delle Rondinelle non è sembrato pessimo, ma si sa che nel calcio contano i punti. Per la successione è corsa a tre: Diego Lopez, ex allenatore di Bologna e Cagliari ...

Panchina Brescia - Corini trema : il tecnico dei lombardi verso l’esonero - pronto il sostituto : trema la Panchina del Brescia, le Rondinelle subiscono un’altra sconfitta. A Verona, terzo stop di fila e quarta gara persa nelle ultime cinque, in cui la compagine lombarda ha messo dentro soltanto un punto. Dopo la promozione della scorsa stagione e una buona partenza, il terzultimo posto attuale fa suonare più di un campanello d’allarme e a rischiare più di tutti è l’allenatore. Con Cellino, si sa, non si va molto per ...

Brescia-Inter 0-0 live - Corini si gioca la Panchina - la squadra di Conte alla ricerca della vetta : Brescia-Inter live – Si torna subito in campo per il campionato di Serie A, si gioca la 10^ giornata. Il secondo match mette di fronte Brescia ed Inter, partita molto importante per gli obiettivi di salvezza e scudetto. La squadra di Antonio Conte è reduce dal deludente pareggio contro il Parma, solo 2-2 davanti al pubblico amico, l’obiettivo dei nerazzurri è quello di portarsi momentaneamente in vetta in vista della partita ...

Panchina Brescia – Clamoroso colpo di scena - Corini vicino all’esonero : Cellino ha già scelto il sostituto : Il presidente del Brescia non dovrebbe aspettare nemmeno il match di domani contro l’Inter, sostituendo già oggi Corini con Prandelli La sconfitta subita dal Brescia sabato a Genova potrebbe segnare il destino di Eugenio Corini, vicinissimo all’esonero in queste ore. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il presidente Cellino infatti ha deciso di affidare la Panchina a Cesare Prandelli, probabilmente senza aspettare il match di ...