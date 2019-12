Pallone d’Oro 2019 – Vince Messi | la classifica finale | Koulibaly 24° | de Ligt 15° FOTO

calcioweb.eu

(Di lunedì 2 dicembre 2019)d’Oro– E’ appena terminata la cerimonia di premiazione deld’Oro. Tanti big per un trofeo prestigioso. Come al solito sono state svelate le posizioni iniziali fino ad arrivare alla top 10. Edizione numero 64 del premio di France Football che va a Lionel, come fatto trapelare dai media spagnoli negli scorsi giorni. Per l’argentino è il sestod’Oro in carriera, dopo quelli del 2009, 2010, 2011, 2012 e 2015. L’ultimo are era stato il croato Luka Modric. Cristiano Ronaldo, invece, non si è presentato a Parigi quando ha scoperto di essere fuori dai giochi. Il portoghese è, invece, al Gran Galà del calcio a Milano, dove è stato eletto miglior giocatore della scorsa Serie A. Insieme almaschile sono stati assegnati altri tre premi: ilfemminile, giunto alla seconda ...

pisto_gol : “CR7 non ci sarà, avrai un concorrente in meno per il Pallone d’Oro...” Van Dijk”Perché, Ronaldo era un rivale?” ?? - RealPiccinini : Un altro gol da fuoriclasse leggendario, il modo migliore per festeggiare il sesto Pallone d’oro. Leo Messi è sempr… - forumJuventus : CR7 diserta il Pallone d’oro: Questa sera non sarà a Parigi ma a Milano dove sarà premiato al Gran Galà AIC ??… -