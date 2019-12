Pallone d’oro 2019 – Un sorriso per la Juventus | a De Ligt il premio di miglior U21

sportfair

(Di lunedì 2 dicembre 2019) A DeildiU21 dell’anno: lasorride alla cerimonia di premiazione deld’OroMentre i tifosi dellaparlano dell’assenza di Cristiano Ronaldo a Parigi per la premiazione deld’Oro, sempre i bianconeri possono sorridere per un trofeo ricevuto da un giocatore del club torinese. Desi è infatti aggiudicato la seconda edizione del Trofeo Kopa: unistituito da “France Football” per ilU21 dell’anno. “Sono davvero felice di essere qui. E’ un grande onore essere in mezzo a tutti questi fantastici giocatori, ringrazio l’Ajax e i miei ex compagni che mi hanno dato molto, e i miei compagni alla Juve per quello che mi stanno dando“, ha dichiarato De.L'articolod’oro– Unper la: a Deil...

