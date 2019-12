Pallone d’Oro 2019 | Leo Messi trionfatore per la sesta volta! Van Dijk secondo davanti a

oasport

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Lionel, per tutti Leo, è il vincitore deld’Oro. A Parigi, l’argentino conquista il riconoscimento per lavolta, imponendosi, come del resto era stato previsto da un po’ tutta la stampa,all’olandese Virgil vane al portoghese Cristiano Ronaldo, arrivato dunque sul podio. Il giocatore della Juventus non si è presentato a Parigi poiché è andato a ricevere il premio di miglior giocatore della scorsa stagione in Italia a Milano, conferitogli dall’AIC. Queste le prime parole disul palco del Theatre du Chatelet, che ha ospitato le premiazioni di questa sera: “Devo ringraziare tutti quelli che hanno votato, ringrazio i miei compagni, è incredibile il fatto di aver vinto ancora. Era impensabile per me, dieci anni fa, arrivare a ottenere il sestod’Oro, in un momento totalmente diverso della mia vita ...

