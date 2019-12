Pallamano | Mondiali femminili 2019 | alla Norvegia il big match con la Slovenia | tutto

Pallamano - Mondiali femminili 2019 : la Francia continua a non vincere - Germania a valanga sull’Australia : Seconda giornata di gare in Giappone, in occasione dei Mondiali di Pallamano femminile 2019 che ha visto disputarsi gare dei gironi B e C, ed in cui abbiamo visto la Francia ancora in notevole difficoltà, questa volta contro il Brasile. Transalpine avanti alla fine del primo tempo e nelle battute finali, prima del gol del pareggio siglato a pochi istanti dalla fine dalle carioca, per il 19-19. continua a stupire la Corea del Sud di una ...