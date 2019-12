Ostia Antica | Parco Archeologico nella Lingua dei Segni

romadailynews

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Roma – In occasione della Giornata Internazionale delle persone con Disabilita’, ildi, il Gruppo Silis e l’Ens Cr Lazio annunciano in una nota che mercoledi’ 4 dicembre, alle 16.30 presso l’Antiquarium disara’ presentato il nuovo progetto ‘Ildidei’. Il direttore dele i rappresentanti del Gruppo Silis e dell’Ens presenteranno i due video, in Lis e in Is, attraverso i quali ilha inteso dare il proprio benvenuto agli utenti con disabilita’ uditiva, ampliando l’accessibilita’ dei propri siti aperti al pubblico (Scavi di, Castello di Giulio II, Complesso dei Porti di Claudio e di Traiano e Necropoli di Isola Sacra) con l’obiettivo di rendere il patrimonio sempre piu’ condiviso e ...

canaledieci : Prosegue Enjoy Ostia Antica. La protesta dei disabili per sensibilizzare l’amministrazione a riqualificare l’area d… - nicegook : RT @Annasaba8: L’uomo è chi perde senza fine qualcosa: dal suo sguardo, dalle mani chiuse, dall’indifferente quadrato dei suoi poveri muri.… - ELISANNESCHI : RT @Annasaba8: L’uomo è chi perde senza fine qualcosa: dal suo sguardo, dalle mani chiuse, dall’indifferente quadrato dei suoi poveri muri.… -