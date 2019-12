Oroscopo Sagittario di dicembre | Mercurio entra nel segno | bene gli affari

L'Oroscopo del 3 dicembre : Luna in opposizione per il Leone - Sagittario spensierato : Una nuova settimana ha appena avuto inizio, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la salute dei dodici segni per la giornata di domani, martedì 3 dicembre, che inizierà in maniera faticosa per il Leone, che risentirà degli influssi della Luna in opposizione. Giornata spensierata per il Sagittario, che potrà decidere di organizzare una piccola gita o una serata tra amici. Bene l'Acquario, ...

L'Oroscopo di lunedì 2 dicembre : Luna in congiunzione ad Acquario - Sagittario affascinante : La giornata di lunedì 2 dicembre, si apre per i nativi Bilancia con una combinazione astrale particolarmente positiva sotto diversi ambiti, mentre il Sole in trigono al segno del Sagittario donerà ai nativi del segno una grande fascino da mostrare al meglio. Gemelli avrà dalla sua un forte senso dell'umorismo, mischiata ad una contagiosa simpatia, mentre gli influssi della Luna nel segno dell'Acquario, rende i nativi Ariete pimpanti e decisi in ...

Oroscopo del 2020 per il Sagittario - amore : miglioramenti in ambito sentimentale : Il 2020 sarà molto fiorente per gli innamorati del segno del Sagittario. Essi dovranno sborsare parecchio per realizzare i loro desideri di coppia, ma nel complesso saranno ben disposti a sacrificare qualcosa in cambio di una maggiore stabilità sentimentale. Ottimi i rapporti anche all'interno delle famiglie grazie anche ad uno slancio rinnovato dalla comunicazione fra le parti che si farà più intensa e proficua. Le amicizie saranno ...

Oroscopo weekend del 21 e 22 dicembre : Sagittario e Pesci euforici : Durante il weekend di sabato 21 e domenica 22 dicembre la Bilancia, lo Scorpione e l'Acquario avranno modo di rilassarsi e di godersi l'ultimo fine settimana prima di Natale. Le menti che invece lavoreranno continuamente senza quasi fermarsi saranno quelle dei nati del segno del Toro, dell'Ariete e del Capricorno. Saranno concentrati sugli ultimi acquisti natalizi invece il segno del Sagittario, della Vergine e dei Pesci. Di seguito, le ...

Oroscopo Sagittario - dicembre : nuove conoscenze per i single : dicembre 2019 è arrivato. Come andranno le giornate del dodicesimo mese dell'anno per tutti i nati sotto il segno del Sagittario? Scopriamo gli astri e le stelle con le previsioni sull'amore, il campo professionale e quello salutare di tutti i nati sotto il nono segno dello zodiaco. Di seguito, anche consigli per gestire nel miglior modo possibile le festività natalizie. Nell'ultimo periodo i nati sotto il segno del Sagittario hanno vissuto una ...

L'Oroscopo del mese di dicembre : Ariete demotivato - benissimo Sagittario e Vergine : L'oroscopo del mese di dicembre vedrà i nati sotto il segno dei Gemelli un po' in ansia per il lavoro, l'Ariete sarà in affanno e un po' demotivato, mentre ci saranno novità in amore per lo Scorpione. Entriamo ora nel dettaglio delle previsioni mensili di dicembre per tutti i dodici segni dello zodiaco. Da Ariete a Vergine Ariete: non sarà propriamente un mese fantastico. Vi sentirete abbastanza fiacchi e demotivati e starà a voi trovare la ...

L'Oroscopo e le pagelle del 1º dicembre : Sagittario e Capricorno in forma smagliante : L'oroscopo di domenica 1º dicembre vedrà una certa felicità per Capricorno e Acquario, mentre Cancro e Vergine saranno un po' indecisi sul da farsi. Entriamo ora nel dettaglio delle previsioni giornaliere per tutti i dodici segni dello zodiaco, con i relativi voti in pagella.

L'Oroscopo di domenica 1° dicembre : Giove in quadratura a Sagittario - Bilancia idilliaca : Durante la giornata di domenica 1° dicembre, lo zodiaco avrà in serbo una giornata molto particolare per i nativi Leone, spalleggiati dal pianeta Giove nel segno del Sagittario, mentre Acquario sarà preso da una grande vitalità che sfrutterà al massimo per la propria relazione di coppia. Ariete prenderà in considerazione l'idea di trascorrere una serata alternativa in compagnia del partner, mentre Venere in opposizione al segno del Cancro ...

Oroscopo 20 dicembre : Sagittario e Capricorno impegnati : Durante la giornata di venerdì 20 dicembre molti si prepareranno a vivere l'ultimo fine settimana prima dell'inizio delle festività in modo produttivo, come ad esempio i nati del segno del Capricorno, mentre alcuni come i nati dei Pesci si divertiranno a preparare ogni cosa che servirà per entrare nel "vivo" delle feste. L'Acquario preparerà il proprio corpo ad affrontare le prime "abbuffate", mentre le nostalgie affolleranno le menti dei nati ...

L'Oroscopo di sabato 30 novembre : Giove in trigono con Leone - Sagittario promettente : Durante la giornata di sabato 30 novembre, Toro chiuderà una settimana ricca di impegni nel più completo relax, grazie agli influssi della Luna nel buon segno del Capricorno. Quest'ultimo segno avrà modo di trascorrere una giornata buona per quanto riguarda il lavoro e le finanze. Pesci sarà particolarmente ottimista sotto ogni ambito, mentre Gemelli potrà contare sul proprio sesto senso e godere di una situazione sentimentale particolarmente ...

Oroscopo prima settimana di dicembre : tensioni per la Bilancia - fortuna per il Sagittario : Il mese di novembre è ormai terminato e quello di dicembre sta finalmente ingranando la marcia, portando aria di novità a molti tra i segni zodiacali. L'Oroscopo della prima settimana di questo mese annuncia un periodo fortunato per il segno del Sagittario, mentre per altri segni non sembra essere lo stesso. L'Acquario potrebbe accusare la stanchezza, soprattutto con il sopraggiungere del weekend, mentre coloro nati sotto al segno della Bilancia ...

L'Oroscopo e le pagelle del 29 novembre : Sagittario in testa - Bilancia fanalino di coda : L'oroscopo di venerdì 29 novembre vedrà Scorpione e Sagittario in stato di grazia, mentre Toro e Leone saranno un po' in apprensione. Entriamo ora nel dettaglio delle previsioni giornaliere per tutti i dodici segni dello zodiaco, con i relativi voti in pagella. Da Ariete a Vergine Ariete: Siete molto stressati dal lavoro accumulatosi nel tempo, tuttavia per rendere al meglio dovrete assolutamente rilassarvi un po'. Ritagliate un po' di tempo per ...

L'Oroscopo del 28 novembre : stelle favorevoli per il Sagittario - la Luna aiuta i Pesci : L'oroscopo del 28 novembre è pronto a rivelare cosa riserveranno gli astri per ciascun segno in questo ultimo giovedì del mese. Il Toro avrà un bel po' di dubbi da dissipare mentre le stelle risultano favorevoli per i nati del Sagittario. Tutto sommato si preannuncia una giornata interessante per quasi tutti i segni zodiacali, ma vediamo nello specifico cosa prevede l'oroscopo giornaliero. Previsioni astrologiche del 28 novembre da Ariete a ...

L'Oroscopo di domani 27 novembre : Sagittario dinamico - Capricorno soddisfatto : L'oroscopo di mercoledì approfondisce il transito di Luna in Sagittario e di Marte in Scorpione. L'astro d'argento acuisce una sensibilità intuitiva che diventa molto indipendente e spinge all'azione. Marte presente in ottava casa astrologica si carica di energia positiva anche se assume un aspetto misterioso e molto magnetico, tutto da utilizzare in ambito sentimentale per fare breccia nei cuori. Di seguito le previsioni astrologiche segno per ...